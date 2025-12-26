प्रयागराज में पूर्व विधायक के बेटे समेत दो ने की 60 लाख रुपये की ठगी, आरोपितों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

संसू, नैनी (प्रयागराज)। दो वर्ष में रकम दोगुनी करने और हर माह लाभांश का हिस्सा देने का लालच देकर करीब 60 लाख रुपये की ठगी का मामला प्रकाश में आया है। नैनी पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर पूर्व विधायक जमुना प्रसाद सरोज के बेटे जैनेंद्र प्रसाद उर्फ शनि समेत दो लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। एक-एक बिंदु की जांच भी शुरू कर दी है।

बारा थाना क्षेत्र के बुंदावा (जसरा) गांव निवासी राजेश कुमार ने पुलिस को तहरीर दी। आरोप लगाया कि जमीन का धंधा करने वाली कंपनी ड्रीम एडवांटेज लैंडमार्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड महेवा पूरब पट्टी के संचालकों ने उन्हें हर माह लाभांश का हिस्सा देने और दो साल में रकम दोगुनी कर वापस करने की लालच देकर जाल में फंसाया।

कई बार में चेक के माध्यम से करीब 60 लाख रुपये का निवेश कंपनी के खाते में किया था। एक साल बीतने के बाद भी जब कोई लाभांश नहीं मिला तो कंपनी के संचालकों से संपर्क किया। वह झूठी तसल्ली देते रहे। जब उन्हें पता चला कि इस कंपनी के खिलाफ कई आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं, तब उनकी समझ में आया कि वह ठगी के शिकार हो गए हैं।

उन्होंने कंपनी के संचालकों से मिलकर रुपये वापस करने की बात कही, जिस पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। उसी समय पुलिस को तहरीर दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया गया, तब जाकर मुकदमा दर्ज करने का आदेश हुआ।