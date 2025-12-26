Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    प्रयागराज में पूर्व विधायक के बेटे समेत दो ने की 60 लाख रुपये की ठगी, आरोपितों के खिलाफ पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा

    By Jagran News Edited By: Brijesh Srivastava
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 08:36 PM (IST)

    प्रयागराज के नैनी में पूर्व विधायक के बेटे समेत दो लोगों पर 60 लाख रुपये की ठगी का आरोप लगा है। आरोपियों ने दो वर्ष में रकम दोगुनी करने का लालच दिया थ ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रयागराज नैनी थाने में पूर्व विधायक के बेटे समेत दो लोगों पर ठगी के आरोप में मुकदमा दर्ज हुआ है। 

    संसू, नैनी (प्रयागराज)। दो वर्ष में रकम दोगुनी करने और हर माह लाभांश का हिस्सा देने का लालच देकर करीब 60 लाख रुपये की ठगी का मामला प्रकाश में आया है। नैनी पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर पूर्व विधायक जमुना प्रसाद सरोज के बेटे जैनेंद्र प्रसाद उर्फ शनि समेत दो लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। एक-एक बिंदु की जांच भी शुरू कर दी है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बारा थाना क्षेत्र के बुंदावा (जसरा) गांव निवासी राजेश कुमार ने पुलिस को तहरीर दी। आरोप लगाया कि जमीन का धंधा करने वाली कंपनी ड्रीम एडवांटेज लैंडमार्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड महेवा पूरब पट्टी के संचालकों ने उन्हें हर माह लाभांश का हिस्सा देने और दो साल में रकम दोगुनी कर वापस करने की लालच देकर जाल में फंसाया।

    कई बार में चेक के माध्यम से करीब 60 लाख रुपये का निवेश कंपनी के खाते में किया था। एक साल बीतने के बाद भी जब कोई लाभांश नहीं मिला तो कंपनी के संचालकों से संपर्क किया। वह झूठी तसल्ली देते रहे। जब उन्हें पता चला कि इस कंपनी के खिलाफ कई आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं, तब उनकी समझ में आया कि वह ठगी के शिकार हो गए हैं।

    उन्होंने कंपनी के संचालकों से मिलकर रुपये वापस करने की बात कही, जिस पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई। उसी समय पुलिस को तहरीर दी गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया गया, तब जाकर मुकदमा दर्ज करने का आदेश हुआ।

    मामले में नैनी पुलिस ने महेवा पूरब पट्टी निवासी पूर्व विधायक जमुना प्रसाद सरोज के बेटे जैनेंद्र प्रसाद उर्फ शनि और ददरी गांव निवासी अरविंद कुमार उर्फ अंगद पुत्र सुरेश के खिलाफ धोखाधड़ी समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। शनि ड्रीम एडवांटेज लैंडमार्क एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का प्रोपराइटर है। नैनी इंस्पेक्टर बृज किशोर गौतम का कहना है कि रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।