शारदा घाट और मां पूर्णागिरि धाम का 107.35 करोड़ की लागत से होगा विकास, श्रद्धालुओं को मिलेंगी आधुनिक सुविधाएं

संवाद सहयोगी, जागरण, चंपावत। शासन ने टनकपुर शारदा घाट के विकास के लिए 107.35 करोड़ एवं पूर्णागिरि मंदिर विकास के लिए 5.34 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत कर दी है। इस धनराशि का उपयोग धार्मिक पर्यटन, सांस्कृतिक धरोहरों के संरक्षण एवं आधारभूत संरचना के सुदृढ़ीकरण में किया जाएगा।

परियोजना के प्रथम चरण में कुल स्वीकृत धनराशि की 40 प्रतिशत राशि 42.94 करोड़ रुपये की प्रथम किस्त जारी हो गई है। निर्माण कार्य पीआईयू, सिंचाई विभाग करेगा। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि दोनों परियोजनाओं के निर्माण के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति मिल गई है। उत्तराखंड निवेश एवं आधारभूत संरचना विकास बोर्ड (यूआईआईडीबी) के अंतर्गत धनराशि मिली है। शारदा नदी के तट को आधुनिक सुविधाओं से युक्त, सुरक्षित, सुव्यवस्थित एवं धार्मिक-सांस्कृतिक पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा।

परियोजना के पूर्ण होने पर घाट क्षेत्र का सौंदर्यीकरण तो होगा ही, पथ, प्रकाश, बैठने की सुविधा भी श्रद्धालुओं एवं पर्यटकों को मिलेंगी। शारदा रिवरफ्रंट परियोजना के अंतर्गत पूर्णागिरि मंदिर एवं पहुंच मार्ग पर वन सूचना केंद्र, सहायक सुविधाओं का विकास एवं भीड़ प्रबंधन के कार्य होंगे।