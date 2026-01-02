Language
    सर्दियों में बढ़ा चोरों का आतंक: बंद मकानों को बना रहे निशाना, पुलिस की मुस्तैदी पर उठे सवाल

    By Mehtab Alam Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Fri, 02 Jan 2026 10:41 AM (IST)

    कड़ाके की ठंड में हरिद्वार में चोर सक्रिय हो गए हैं, खासकर नई कॉलोनियों में बंद मकानों को निशाना बना रहे हैं। हाल ही में कनखल, जमालपुर और ज्वालापुर मे ...और पढ़ें

    Hero Image

    प्रतीकात्मक तस्वीर

    जागरण संवाददाता, हरिद्वार। कड़ाके की ठंड पड़ने पर शहर में चोर सक्रिय हो गए हैं। खासतौर पर नई कॉलोनियों में बंद मकान चोरों के निशाने पर हैं। हाल के दिनों में चोरी की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। जिससे पुलिस की मुस्तैदी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

    सर्दियों में लोग दिन ढलते ही घरों में कैद हो जाते हैं। कंबल व रजाई ओढ़कर सोने के दौरान अमूमन घर के बाहर होने वाली हलचल सुनाई नहीं देती। सर्दियों में इसका फायदा चोर बखूबी उठाते हैं। शहर व ग्रामीण इलाकों में सर्दियों के दिनों में बंद पड़े घरों में चोरियों की घटनाओं में इज़ाफ़ देखने को मिल रहा है।

    सर्दियों में कुछ लोग घूमने या पैतृक गांव जाते हैं। सर्दियों के सीजन में ऐसे मकान चोरों के लिए फायदेमंद साबित होते हैं। हाल के दिनों में बंद मकानों की चोरियां बढ़ गई हैं। कनखल की अजितेश विहार कॉलोनी से अपने गांव पौड़ी गढ़वाल गए एक प्रॉपर्टी डीलर के मकान का ताला तोड़कर जेवर-नकदी पर हाथ साफ कर दिया।

    इससे पहले जमालपुर क्षेत्र की एक कॉलोनी में चोरों ने दिनदहाड़े मकान के बाहर लोडर खड़ा किया और सामान भरकर ले गए। चोरों का आत्मविश्वास इतना ज्यादा था कि किसी को उन पर शक नहीं हुआ। लोग समझते रहे कि मकान मालिक ने खुद लोडर भेजकर सामान भरवाया है।

    एक बार सामान भरकर ठिकाने लगाने के बाद चोर जब दोबारा लोडर लेकर पहुंचे तो अचानक मकान मालिक पहुंच गए और चोरों को रंगेहाथ पकड़ लिया गया। इसके अलावा, ज्वालापुर के सीतापुर क्षेत्र में भी एक बंद मकान का ताला तोड़कर चोरों ने जेवर-नकदी पर हाथ साफ कर दिया था।

    हाल की घटनाओं पर नजर डालें तो एक सप्ताह में शहर की विभिन्न कॉलाेनियों और मोहल्लों में चोरों ने पांच से ज्यादा घरों के ताले चटकाए हैं। चोर ज्यादातर मामलों में घरों के पीछे के दरवाज़ों व खिड़कियों के ताले तोड़कर अंदर घुसे हैं।

    एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने कहा कि सर्दियों में चोरी की घटनाएं रोकने के लिए पुलिस टीमों को सक्रिय कर दिया गया है। रात गश्त बढ़ाई गई है। आमजन से भी यह अपील की जा रही है कि अपने घरों में सीसीटीवी कैमरे व मजबूत ताले लगवाएं। अपने घरों के साथ ही आस-पास भी नजर बनाए रखें। कहीं कोई संदिग्ध नजर आता है तो फौरन पुलिस को सूचना देें।

