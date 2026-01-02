सर्दियों में बढ़ा चोरों का आतंक: बंद मकानों को बना रहे निशाना, पुलिस की मुस्तैदी पर उठे सवाल

जागरण संवाददाता, हरिद्वार। कड़ाके की ठंड पड़ने पर शहर में चोर सक्रिय हो गए हैं। खासतौर पर नई कॉलोनियों में बंद मकान चोरों के निशाने पर हैं। हाल के दिनों में चोरी की कई घटनाएं सामने आ चुकी हैं। जिससे पुलिस की मुस्तैदी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एसएसपी प्रमेंद्र डोभाल ने चौकसी बढ़ाने के निर्देश दिए हैं।

सर्दियों में लोग दिन ढलते ही घरों में कैद हो जाते हैं। कंबल व रजाई ओढ़कर सोने के दौरान अमूमन घर के बाहर होने वाली हलचल सुनाई नहीं देती। सर्दियों में इसका फायदा चोर बखूबी उठाते हैं। शहर व ग्रामीण इलाकों में सर्दियों के दिनों में बंद पड़े घरों में चोरियों की घटनाओं में इज़ाफ़ देखने को मिल रहा है।

सर्दियों में कुछ लोग घूमने या पैतृक गांव जाते हैं। सर्दियों के सीजन में ऐसे मकान चोरों के लिए फायदेमंद साबित होते हैं। हाल के दिनों में बंद मकानों की चोरियां बढ़ गई हैं। कनखल की अजितेश विहार कॉलोनी से अपने गांव पौड़ी गढ़वाल गए एक प्रॉपर्टी डीलर के मकान का ताला तोड़कर जेवर-नकदी पर हाथ साफ कर दिया।

इससे पहले जमालपुर क्षेत्र की एक कॉलोनी में चोरों ने दिनदहाड़े मकान के बाहर लोडर खड़ा किया और सामान भरकर ले गए। चोरों का आत्मविश्वास इतना ज्यादा था कि किसी को उन पर शक नहीं हुआ। लोग समझते रहे कि मकान मालिक ने खुद लोडर भेजकर सामान भरवाया है।

एक बार सामान भरकर ठिकाने लगाने के बाद चोर जब दोबारा लोडर लेकर पहुंचे तो अचानक मकान मालिक पहुंच गए और चोरों को रंगेहाथ पकड़ लिया गया। इसके अलावा, ज्वालापुर के सीतापुर क्षेत्र में भी एक बंद मकान का ताला तोड़कर चोरों ने जेवर-नकदी पर हाथ साफ कर दिया था।