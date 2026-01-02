'लड़की मेरे पास है, ढूंढने की कोशिश मत करना वरना'..., लापता किशोरी के पिता को आया धमकी भरा कॉल; थाने पहुंचा पीड़ित
कानपुर के गोविंद नगर से स्कूल के लिए निकली 15 वर्षीय नाबालिग छात्रा लापता हो गई। पिता ने दबौली वेस्ट निवासी आकाश कटियार पर बेटी को बहला-फुसलाकर ले जान ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, कानपुर। गोविंद नगर थाना क्षेत्र में घर से स्कूल जाने की बात कहकर निकली नाबालिग छात्रा लापता हो गई। पिता ने एक युवक पर बेटी को बहला फुसलाकर ले जाने के आरोप में मुकदमा दर्ज कराया है।
उन्होंने बताया कि आरोपित ने फोन पर कहा कि तुम्हारी लड़की हमारे पास है। हमें ढूंढने की कोशिश मत करना और कोई रिपोर्ट भी मत दर्ज कराना, वरना मैं तुम लोगों को जान से मरवा सकता हूं।
दबौली वेस्ट निवासी लापता किशोरी के पीड़ित पिता ने दी गई तहरीर में बताया कि बीते 29 दिसंबर की सुबह आठ बजे उनकी 15 वर्षीय बेटी स्कूल जाने की बात कहकर निकली थी। इसके बाद से लापता है। पूछताछ पर पता चला कि दबौली वेस्ट बाबा की बगिया निवासी आरोपित आकाश कटियार उनकी बेटी को बहला फुसलाकर कहीं ले गया है।
पीड़ित के अनुसार जब उन्होंने आरोपित आकाश के मोबाइल पर फोन कर संपर्क किया तो वह धमकाते हुए गाली गलौज करने लगा। गोविंद नगर थाना प्रभारी रिकेश कुमार सिंह के अनुसार, मुकदमा दर्ज कर आरोपित समेत किशोरी की तलाश की जा रही है।
