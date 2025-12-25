एक छोटे से परिवार के विवाद से उजड़ गई ‘अंग्रेज’ की जिंदगी, कट गए दोनों हाथ; अब जीवनयापन का सवाल

दीपक श्रीयाल, जागरण घनसाली: छोटे-मोटे झगड़े और विवाद तो परिवार में होते ही हैं, लेकिन एक ऐसा विवाद किसी को अपंग बना दे, शायद ही किसी ने सोचा होगा। अंग्रेज सिंह के लिए तो अपने सगे ही दुश्मन बन गए। अब उसके दोनों हाथ कट गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल उसके जीवनयापन का है। जिंदगी की गाड़ी को चलाने का है, जिसके बारे में अपनों ने हमला करते समय नहीं सोचा।

लस्याल गांव की इस घटना ने अंग्रेज के सपने व भविष्य पर बड़ा प्रश्नचिह्न लगा दिया है। वह कभी मुंबई तो कभी गांव में मेहनत-मजदूरी कर अपने जीवन को संवारने का प्रयास कर रहा था। परिवार से उसे सहारे की उम्मीद थी, लेकिन वही उसके सबसे बड़े दुश्मन बन गए।