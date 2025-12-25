एक छोटे से परिवार के विवाद से उजड़ गई ‘अंग्रेज’ की जिंदगी, कट गए दोनों हाथ; अब जीवनयापन का सवाल
उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के लस्याल गांव में एक परिवारिक विवाद में एक व्यक्ति के दोनों हाथ कट गए। पीड़ित, अंग्रेज सिंह, अब जीवन यापन के लिए संघर् ...और पढ़ें
दीपक श्रीयाल, जागरण घनसाली: छोटे-मोटे झगड़े और विवाद तो परिवार में होते ही हैं, लेकिन एक ऐसा विवाद किसी को अपंग बना दे, शायद ही किसी ने सोचा होगा। अंग्रेज सिंह के लिए तो अपने सगे ही दुश्मन बन गए। अब उसके दोनों हाथ कट गए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल उसके जीवनयापन का है। जिंदगी की गाड़ी को चलाने का है, जिसके बारे में अपनों ने हमला करते समय नहीं सोचा।
लस्याल गांव की इस घटना ने अंग्रेज के सपने व भविष्य पर बड़ा प्रश्नचिह्न लगा दिया है। वह कभी मुंबई तो कभी गांव में मेहनत-मजदूरी कर अपने जीवन को संवारने का प्रयास कर रहा था। परिवार से उसे सहारे की उम्मीद थी, लेकिन वही उसके सबसे बड़े दुश्मन बन गए।
बड़े भाई व भाभी की इस अमानवीय हरकत ने उसे पूरी तरह अपाहिज बना दिया है। वह अब दूसरों पर निर्भर हो गया है। प्रशासन के लिए भी यह बड़ी चुनौती है कि पीड़ित को केवल न्याय ही नहीं, बल्कि सम्मानजनक जीवन जीने का सहारा भी मिले।
ग्रामीणों का कहना है कि केवल गिरफ्तारी से पीड़ित की टूटी जिंदगी नहीं जुड़ सकती। शासन-प्रशासन को पीड़ित के इलाज, आर्थिक सहायता व आजीवन देखभाल की ठोस व्यवस्था करनी चाहिए।
पीड़ित को जल्द से जल्द मदद मिले, इसके लिए किसी संस्था व समाज कल्याण विभाग से वार्ता की जा रही है। उम्मीद है कि जल्द ही इस मामले में कोई ठोस कदम उठाया जाएगा।
अलकेश नौडियाल, एसडीएम, घनसाली
