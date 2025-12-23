Language
    उत्तराखंड के टिहरी में खूनी संघर्ष: बड़े भाई ने मां व पत्नी साथ छोटे भाई पर किया जानलेवा हमला, काटने पड़ गए हाथ

    By Sunil Negi Edited By: Sunil Negi
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 06:00 PM (IST)

    उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में एक बड़े भाई ने अपनी मां और पत्नी के साथ मिलकर छोटे भाई पर जानलेवा हमला कर दिया। हमले में छोटे भाई के दोनों हाथ गंभीर रूप ...और पढ़ें

    दोनों हाथों को गंवाने के बाद घायल अवस्था में पीड़ित अंग्रेज सिंह।

    संवाद सूत्र, जागरण घनसाली: एक ओर मां, भाई और भाभी के रिश्तों को सबसे पवित्र माना जाता है, वहीं दूसरी ओर इन्हीं रिश्तों को कलंकित करने वाली दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। टिहरी जनपद के बालगंगा तहसील स्थित बासर पट्टी के लस्याल गांव में एक भाई ने मां और पत्नी के साथ मिलकर अपने ही छोटे भाई की हत्या का प्रयास किया।

    प्राप्त जानकारी के अनुसार, अंग्रेज सिंह पुत्र स्व. गजे सिंह का अपने परिवार के साथ विवाद हो गया था। इसके बाद अंग्रेज सिंह की भाभी और मां जेठी देवी ने मुंबई के एक होटल में काम कर रहे बड़े बेटे पूरब सिंह (जो अंग्रेज सिंह का बड़ा भाई है) को घर बुलाया।

    20 दिसंबर को देर रात पूरब सिंह के गांव पहुंचने के बाद तीनों ने मिलकर अंग्रेज सिंह पर चाकू व अन्य धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में अंग्रेज सिंह के दोनों हाथों पर गंभीर वार किए गए, जिससे उसकी हड्डियां बाहर निकल आईं। इसके अलावा उसके गले पर भी धारदार चाकू से वार किया गया।

    गंभीर रूप से घायल अंग्रेज सिंह शनिवार सुबह से दोपहर तक गांव में दर्द से तड़पता रहा। बाद में उसी का भाई पूरब सिंह 108 एंबुलेंस से उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेलेश्वर ले गया, जहां डाक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे श्रीनगर बेस अस्पताल रेफर कर दिया।

    बताया जा रहा है कि अधिक चोट और संक्रमण के चलते डाक्टरों को उसके दोनों हाथ काटने पड़े। घटना से पूरे क्षेत्र में आक्रोश और सनसनी का माहौल है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है।

    उधर, इस मामले में एसएचवो अजय सिंह जाटव ने बताया कि पीड़ित अंग्रेज सिंह ने तहरीर में अपने भाई पूरब सिंह और भाभी अंजली पर मारपीट का आरोप लगाया है। पीड़ित की तहरीर और फिलहाल दोनों अभुक्तों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया हैं।

