प्रेमिका को बार-बार करता था काल... इसलिए होमगार्ड के जवान ने कर दी हत्या, पुलिस ने सुलझाई मर्डर की गुत्थी
उत्तराखंड के हरिद्वार में एक होमगार्ड जवान ने अपनी प्रेमिका के दोस्त की हत्या कर दी थी। पुलिस ने मामले की गुत्थी सुलझा ली है। बताया जा रहा है कि जवान ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हरिद्वार: रानीपुर क्षेत्र में करीब एक वर्ष पूर्व हुए लैब टेक्नीशियन हत्याकांड का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। महिला होमगार्ड से जुड़े प्रेम प्रसंग में एक होमगार्ड ने पूरी साजिश रचकर युवक की गोली मारकर हत्या कर दी थी। पुलिस और एसओजी हरिद्वार की संयुक्त टीम ने ब्लाइंड मर्डर केस की गुत्थी सुलझाई।
एसएसपी प्रमेंद्र डोबाल ने मंगलवार को प्रेस कान्फ्रेंस के दौरान बताया कि 18 जनवरी 2025 को ग्राम गढ़मीरपुर में लैब टेक्नीशियन वसीम की गोली मारकर हत्या कर दी थी। मृतक के पिता मुस्तकीम की तहरीर पर कोतवाली रानीपुर में अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था।
प्रारंभिक जांच में कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लग सका, जिससे यह मामला पुलिस के लिए चुनौती बन गया था। टीमों ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज, काल डिटेल रिकार्ड और डिजिटल साक्ष्यों का बारीकी से विश्लेषण किया।
इसी दौरान एक ग्रे रंग की जूपिटर स्कूटी पुलिस के संदेह के घेरे में आई । 22 दिसंबर 2025 की रात सुमननगर क्षेत्र में चेकिंग के दौरान संयुक्त टीम ने स्कूटी सवार अभिमन्यु नामक युवक को हिरासत में लिया।
पूछताछ में उसने बताया कि वह होमगार्ड है और एक महिला होमगार्ड से प्रेम करता था। महिला की पूर्व में वसीम से दोस्ती थी। वसीम लगातार उस महिला को काल और मैसेज कर रहा था। जिससे अभिमन्यु आक्रोशित हो गया और उसने वसीम की हत्या की योजना बना ली।
इंटरनेट मीडिया के जरिये वसीम की गतिविधियों की जानकारी जुटाई और रेकी के बाद चलती मोटरसाइकिल से तमंचे से गोली मारकर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपित की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त तमंचा 315 बोर, कारतूस और वारदात में प्रयुक्त स्कूटी बरामद कर ली है।
