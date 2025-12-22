Language
    'मेरे पति बाथरूम में बेहोश मिले और अस्पताल में मौत हो गई', पत्नी के दावे पर पुलिस को हुआ शक तो खुला मर्डर का राज

    By Digital Desk Edited By: Abhishek Pratap Singh
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 11:46 PM (IST)

    हैदराबाद में एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में उसकी पत्नी और उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया गया है। पत्नी ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और दावा किया ...और पढ़ें

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है।

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। पुलिस ने सोमवार को बताया कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में लॉजिस्टिक्स मैनेजर के तौर पर काम करने वाले एक व्यक्ति की कथित तौर पर हत्या के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें एक 36 साल की महिला और उसका प्रेमी शामिल है।

    राचकोंडा पुलिस के अनुसार, 11 दिसंबर को बोडुप्पल में 45 साल के आदमी का कथित तौर पर उसकी पत्नी ने 22 साल के एक कंस्ट्रक्शन वर्कर के साथ मिलकर गला घोंटकर हत्या कर दी। पत्नी के इस कंस्ट्रक्शन वर्कर के अवैध संबंध थे और इसमें एक और आरोपी भी शामिल था।

    महिला ने रिश्तेदारों को किया गुमराह

    पुलिस के मुताबिक, महिला ने रिश्तेदारों को यह कहकर गुमराह किया कि मौत हार्ट अटैक से हुई है। उसने मेडिपल्ली पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई कि उसके पति घर के वॉशरूम में बेहोश मिले और मलकाजगिरी के सरकारी अस्पताल में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है।

    पुलिस को क्यों हुआ शक?

    पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान शव पर कुछ संदिग्ध चोटें दिखीं, जिनमें गाल और गर्दन पर चोटें शामिल थीं, जिससे मौत को लेकर कुछ शक पैदा हुआ है। सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों के आधार पर महिला और दो अन्य आरोपियों को गिरफ्तार किया गया।

    जांच में क्या पता चला?

    पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान पता चला कि महिला के पति को रिश्ते पर शक होने पर उसने उससे पूछताछ और परेशान करना शुरू कर दिया था और इसी वजह से महिला और उसके प्रेमी ने मैनेजर को खत्म करने की साजिश रची।

    पुलिस ने बताया, "इसी के तहत 11 दिसंबर को जब मैनेजर काम से घर लौटा तो दूसरे और तीसरे आरोपी ने उसे पकड़ लिया और उस पर हमला किया, जबकि मुख्य आरोपी महिला ने उसके पैर पकड़ रखे थे। दूसरे आरोपी (प्रेमी) ने चुन्नी से आदमी का गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। हत्या के बाद आरोपियों ने पीड़ित के कपड़े बदले और सबूत मिटाने के लिए आपत्तिजनक चीजों को ठिकाने लगा दिया।"

