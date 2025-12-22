Language
    19 साल की गर्भवती बेटी की पिता ने की निर्मम हत्या, सात महीने पहले की थी अंतरजातीय शादी

    By Sakshi Gupta Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Mon, 22 Dec 2025 12:37 PM (IST)

    कर्नाटक के हुबली में एक पिता ने अपनी 19 वर्षीय गर्भवती बेटी की हत्या कर दी, क्योंकि उसने एक दलित लड़के से शादी की थी। शादी के बाद दंपति डर के कारण गां ...और पढ़ें

    Hero Image

    पिता ने अपनी ही गर्भवती बेटी की कर दी हत्या (प्रतीकात्मक तस्वीर)

    डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक के हुबली से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक पिता ने अपनी 19 साल की गर्भवती बेटी की हत्या कर दी। युवती शादी के बाद से ही अपने परिवार से अलग रही थी, लेकिन जब शादी के सात महीने बाद यह युवती अपने गांव वापस लौटी, तब उसके ही घरवालों ने उसे दर्दनाक मौत दे दी।

    19 साल की मान्या पाटिल ने सात महीने पहले अपने परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर एक दलित लड़के से शादी की थी। जान जाने के डर से मान्या अपने पति के साथ अपने गांव हुबली से 100 किलोमीटर दूर हावेरी जिले में रह रही थी।

    पिता ने अपनी ही बेटी को मार डाला

    मान्या पाटिल नाम की युवती ने इसी साल 2025 में मई महीने में दूसरी जाति में शादी कर ली थी. यह शादी मान्या के परिवार वालों को मंजूर नहीं थी। परिवार ने इस कपल को जान से मारने की धमकी भी थी, जिसके चलते मान्या और उसका पति गांव छोड़कर चला गया।

    8 दिसंबर को शादी के सात महीने बाद जब ये कपल लड़के के घर लौटा, तब इस बात की भनक युवती के घरवालों को मिल गई। युवती के घरवालों ने लड़के और उसके पिता पर रविवार, 21 दिसंबर को हमला करने की कोशिश की, लेकिन वे खेतों में जाकर छिप गए और हमले से बच गए।

    रविवार की शाम ही 6 से 6:30 बजे के करीब, कई लोगों ने लोहे के पाइप के साथ युवती पर उसके ससुराल पहुंचकर हमला किया। उस 6 महीने की गर्भवती युवती मान्या को बचाने की कोशिश में उसके ससुरालवाले भी गंभीर रूप से घायल हो गए।

    मान्या को एक तरफ जहां उसके ससुराल वाले बचाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं उसके घरवालों ने युवती की जान ले ली. जब मान्या को अस्पताल ले जाया गया, तब उसे वहां मृत घोषित किया गया।

    लोकल पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही एक स्पेशल टीम का गठन किया गया है, जो इस मामले की जांच करेगी।

