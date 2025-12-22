19 साल की गर्भवती बेटी की पिता ने की निर्मम हत्या, सात महीने पहले की थी अंतरजातीय शादी

डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। कर्नाटक के हुबली से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक पिता ने अपनी 19 साल की गर्भवती बेटी की हत्या कर दी। युवती शादी के बाद से ही अपने परिवार से अलग रही थी, लेकिन जब शादी के सात महीने बाद यह युवती अपने गांव वापस लौटी, तब उसके ही घरवालों ने उसे दर्दनाक मौत दे दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

19 साल की मान्या पाटिल ने सात महीने पहले अपने परिवार वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर एक दलित लड़के से शादी की थी। जान जाने के डर से मान्या अपने पति के साथ अपने गांव हुबली से 100 किलोमीटर दूर हावेरी जिले में रह रही थी।

पिता ने अपनी ही बेटी को मार डाला मान्या पाटिल नाम की युवती ने इसी साल 2025 में मई महीने में दूसरी जाति में शादी कर ली थी. यह शादी मान्या के परिवार वालों को मंजूर नहीं थी। परिवार ने इस कपल को जान से मारने की धमकी भी थी, जिसके चलते मान्या और उसका पति गांव छोड़कर चला गया।

8 दिसंबर को शादी के सात महीने बाद जब ये कपल लड़के के घर लौटा, तब इस बात की भनक युवती के घरवालों को मिल गई। युवती के घरवालों ने लड़के और उसके पिता पर रविवार, 21 दिसंबर को हमला करने की कोशिश की, लेकिन वे खेतों में जाकर छिप गए और हमले से बच गए।