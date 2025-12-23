Haldwani: दो भाइयों की घर में हुई मौत, शराब के थे आदी; नशे के लिए बचे दिए थे साइकिल व घर के दरवाजे
हल्द्वानी के मुखानी थाना क्षेत्र में दो सगे भाइयों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दोनों कच्ची शराब के आदी थे और नशे के लिए उन्होंने अपनी संपत् ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, हल्द्वानी: मुखानी थाना क्षेत्र के बच्ची नगर नंबर एक में एक घर में दो सगे भाईयों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दोनों भाई कच्ची शराब के इस कदर आदी थे कि सुबह उठते ही पीने लग जाते थे। हाल यह था कि शराब पीने के लिए उन्होंने अपने घर के पास करीब 800 फीट भूमि तीन लाख में बेच दी थी। यही नहीं उन्होंने शराब के लिए साइकिल व घर के दोनों दरवाजे तक बेच चुके थे।
पुलिस के अनुसार, सुनील कुमार (31) और मनोज कुमार (45) दोनों भाई कच्ची शराब के लती थे। उनकी मां की मानसिक हालत खराब है, जबकि बड़े भाई मनोज कुमार की बीवी शराब की लत से परेशान होकर तीन साल पहले ही घर छोड़कर जा चुकी है। मनोज की एक बड़ी बेटी है, जो करीब 12 वर्ष की है।
सोमवार की रात भी दोनों भाइयों ने खूब शराब पी और नशे की हालत में ही सो गए और सुबह उठ नहीं पाए। दोनों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत से हड़कंप मच गया। घटना की सूचना मिलते ही सीओ सिटी अमित कुमार पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे, वहीं फोरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल की गहन जांच शुरू की।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोनों भाई घर के अंदर मृत अवस्था में मिले। आसपास के लोगों ने जब यह दृश्य देखा तो तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने क्षेत्र को घेराबंदी कर सुरक्षित किया और साक्ष्य जुटाने का काम शुरू कर दिया है। सीओ सिटी अमित कुमार ने बताया कि दोनों भाई कच्ची शराब के लती थे। हालांकि उनकी मौत शराब पीने से हुई है या किसी और वजह से यह सब अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ही पता चल सकेगा।
