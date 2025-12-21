Language
    Haridwar: घर से भागी प्रेमिका ने फोन कर प्रेमी को बुलाया... पुलिस ने सुनी बात, किशोरी को बरामद कर स्वजन को सौंपा

    By Krishna Kumar Sharma Edited By: Sunil Negi
    Updated: Sun, 21 Dec 2025 10:10 PM (IST)

    रुड़की में, घर से भागी नाबालिग प्रेमिका ने प्रेमी को लक्सर बुलाया, पर पुलिस ने उसे बरामद कर लिया। किशोरी के लापता होने पर परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई ...और पढ़ें

    Hero Image

    सांकेतिक तस्वीर।

    जागरण संवाददाता, रुड़की : घर से भागी नाबालिग प्रेमिका ने फोन मिलाकर प्रेमी को लक्सर आने के लिए कहा। प्रेमी का फोन पुलिस के पास था। पुलिस के कहने पर प्रेमी ने बात की। इसके बाद पुलिस ने बताये गये पते पर पहुंचकर किशोरी को बरामद कर लिया। पुलिस की सक्रियता और समझदारी के चलते किशोरी बरामद हुई। पुलिस ने उसे उसके स्वजन की सुपुर्दगी में दिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सिविललाइंस कोतवाली क्षेत्र के बेलड़ा निवासी एक किशोरी का पड़ोस में ही रहने वाले एक युवक से प्रेम प्रसंग चल रहे थे। दोनों का एक दूसरे के घर आना जाना भी था। शनिवार को किशोरी ने फोन कर प्रेमी को अंडे की सब्जी खिलाने की डिमांड रखी। जिस पर युवक ने रविवार को उसकी मांग पूरी करने की बात कही। इसी दौरान अंडे की सब्जी वाली बात पीछे खड़ी किशोरी की मां ने सुन ली।

    उसने किशोरी की डंडे से पिटाई कर दी। इसके बाद उसने बेटी के फोन की जांच की तो पता चला कि वह पड़ोसी युवक से प्रेम संबंध है। रविवार की सुबह की किशोरी अपने घर से भाग निकली। किशोरी के लापता होने पर उसके स्वजन ने उसकी तलाश की लेकिन कोई पता नहीं चला। जिसके बाद किशोरी के स्वजन सिविललाइंस कोतवाली पहुंचे और पुलिस से मामले की शिकायत की।

    स्वजन ने पड़ोसी प्रेमी पर किशोरी को गायब करने का शक जताया। साथ ही आरोप लगाया कि किशोरी घर से लाखों के जेवरात और 80 हजार की नकदी लेकर गई है। जिसके बाद पुलिस ने प्रेमी को कोतवाली बुलाया। पुलिस प्रेमी से पूछताछ कर ही रही थी कि किशोरी का फोन आ गया। पुलिस के कहने पर प्रेमी ने हेंड फ्री कर मोबाइल पर बात की।

    किशोरी ने प्रेमी को बताया कि रात उसकी मां ने उसकी पिटाई की है। इस बात पर वह घर से निकल गई है। उसने प्रेमी को लक्सर आने के लिए कहा। उसने कहा कि वह कहीं भागकर शादी करेंगे। पुलिस ने प्रेमी को इशारे में कहा कि वह किशोरी को लक्सर में ही रुकने के लिए कहे।

    पुलिस के कहने पर उसने किशोरी को वहीं रुकने और खुद वहां आने की बात कही। इसके बाद पुलिस की टीम लक्सर पहुंची और किशोरी को बरामद कर लिया। पुलिस ने किशोरी से 80 हजार की नकदी और जेवरात के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वह घर से कोई सामान नहीं ले गई थी। उसके स्वजन ने झूठा आरोप लगाया था। पुलिस ने पूछताछ के बाद किशोरी को उसके स्वजन की सुपुर्दगी में दिया है। किशोरी के बरामद होने पर स्वजन ने राहत की सांस ली है।

    किशोरी लापता, गुमशुदगी दर्ज

    मंगलौर। मुंडलाना निवासी एक किशोरी लापता हो गई। स्वजन ने बताया कि बेटी तीन दिसंबर को घर से सामान लेने निकली थी। इसके बाद वह लापता हो गई। उसकी तलाश की। लेकिन पता नहीं चल पाया। स्वजन ने इस बावत पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने स्वजन की तहरीर पर गुमशुदगी दर्ज की है।

    प्रेमिका पर लुटाई लाखों की रकम, रुपये खत्म होने पर झाड़ा पल्ला

    रुड़की: एक युवक ने अपनी प्रेमिका पर लाखों रुपये खर्च किए, लेकिन जब उसके पास पैसे खत्म हो गए, तो युवती ने उससे दूरी बना ली। युवक ने जब संपर्क करने का प्रयास किया, तो युवती ने उसे झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। अब युवक ने पुलिस से रकम वापस दिलाने की गुहार लगाई है।

    गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के निवासी युवक की दोस्ती एक युवती से करीब चार साल पहले हुई थी, जो बाद में प्रेम संबंध में बदल गई। युवक ने युवती को सोने की अंगूठी और हार जैसे महंगे उपहार दिए। युवती ने शादी का वादा किया, लेकिन जब युवक के पास पैसे खत्म हो गए, तो उसने बातचीत कम कर दी। युवक ने अपने दोस्त के मोबाइल से संपर्क किया, जिस पर युवती ने उसे टका सा जबाव दिया कि उसके पार अब रुपये नहीं है और धमकी दी। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    शादी का झांसा देकर महिला से किया दुष्कर्म

    रुड़की: शादी का झांसा देकर महिला से एक युवक ने दुष्कर्म किया। अब आरोपित शादी से इंकार कर रहा है। महिला के दबाव बनाने पर आरोपित उसे बदनाम करने की धमकी दे रहा है। महिला ने पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    सिविललाइंस कोतवाली क्षेत्र निवासी एक महिला का अपने पति से तलाक हो रखा है। महिला अपनी आठ साल की बेटी के साथ किराये पर रहती है। वह सिलाई कढ़ाई का काम करती है। करीब दो साल पहले महिला का क्षेत्र निवासी एक युवक से फेसबुक पर दोस्ती हुई थी।

    महिला का आरोप है कि युवक ने उससे शादी का वादा किया। शादी का झांसा देकर युवक ने उसके साथ करीब डेढ़ साल तक संबंध बनाये। अब युवक का रिश्ता कहीं और तय हो रहा। युवक ने उसके साथ शादी करने से मना कर दिया। जब उसने दबाव बनाया तो युवक ने उसके फोटो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित कर बदनाम करने की धमकी दे दी। पीड़ित ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

    नाबालिग को शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, मुकदमा

    झबरेड़ा : एक किशोरी को युवक ने शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। झबरेड़ा थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने पुलिस को तहरीर दी है। बताया कि कुछ समय पहले उनकी पौत्री एक रिश्तेदार के यहां शादी समारोह में शामिल होने गई थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात गंगनहर कोतवाली क्षेत्र के सफरपुर निवासी समद से हुई। इसके बाद इनके बीच बातचीत होने लगी। आरोप लगााया कि समद ने नाबालिग को शादी का झांसा दिया।

    उसने किशोरी को बहलाफुसलाकर उसके साथ कई बार संबंध बनाए। जब किशोरी ने शादी के लिए कहा तो वह मुकर गया। बताया कि आरोपित समद उनका दूर का रिश्तेदार है। वह कुछ समय पहले दुबई से नौकरी करके आया था। इसके बाद ही उसकी किशोरी से मुलाकात हुई थी। झबरेड़ा थाना प्रभारी अजय शाह ने बताया कि पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपित पर मुकदमा दर्ज किया है।

