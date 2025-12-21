प्रतापगढ़ में सात वर्षीय बालिका से दुष्कर्म, फरार आरोपित के खिलाफ केस दर्ज, गिरफ्तारी को बनी तीन टीमें

संसू, जागरण, पट्टी (प्रतापगढ़)। क्षेत्र के एक गांव में सात वर्षीय बालिका से हैवानियत की गई। उससे दुष्कर्म करने के आरोपित जावेद उर्फ चांद बाबू के खिलाफ दुष्कर्म व पाक्सो का केस दर्ज हुआ है। आरोपित की तलाश के लिए तीन टीमें गठित की गई हैं। बाजार में तनाव को देखते हुए पुलिस फोर्स तैनात की गई है। विभिन्न हिंदू संगठनों ने सीओ से मिलकर आरोपित के जल्द गिरफ्तारी की मांग की है।

बहाने से साइकिल से ले जाकर किया दुष्कर्म शनिवार शाम बालिका घर के समीप स्थित खेत में शौच के लिए गई थी। बालिका वापस लौट रही थी तो उड़ैयाडीह बाजार का रहने वाला मुस्लिम युवक जावेद पुत्र वारिस अली साइकिल से जाते हुए उसे देखकर रुक गया। उसकी दुकान पर छोड़ने की बात कहकर बालिका को साइकिल पर बैठाकर नजदीक के बाग में ले जाकर दुष्कर्म किया। लड़की अपने को उससे छुड़ाकर भागी और अपने पिता को अपबीती बताई। इसके बाद पिता ने सूचना पुलिस को दी तो कोतवाल अभिषेक सिरोही फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। आरोपित भाग निकला।

आरोपित की गिरफ्तारी को टीम गठित : सीओ पिता अपनी पुत्री को लेकर शनिवार रात कोतवाली में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। सीओ मनोज रघुवंशी का कहना है कि आरोपित पर केस दर्ज करके बालिका को मेडिकल जांच के लिए सीएचसी पट्टी से राजा प्रताप बहादुर महिला अस्पताल भेजा गया है। आरोपित के गिरफ्तारी के लिए तीन टीमें बनाकर दबिश दी जा रही है।

स्वाट को भी लगाया यह मामला दो समुदाय से जुड़ा होने के कारण पुलिस घटना को लेकर काफी सतर्क है। आरोपित की जल्द गिरफ्तारी के लिए पट्टी कोतवाली, स्वाट टीम व क्राइम ब्रांच को लगाया गया है। शनिवार रात से ही तीनों टीमें आरोपित के संभावित स्थानों पर दबिश दे रही हैं।

आरोपित के स्वजन व रिश्तेदार भागे आरोपित के मोबाइल नंबर को ट्रेस करने का प्रयास भी पुलिस कर रही है। वह स्विच आफ होने के कारण ट्रेस नहीं हो सका। पुलिस टीम में आरोपित के रिश्तेदारों से उसके बारे में जानकारी जुटा रही है। दूसरी तरफ आरोपित के घर वाले भी घर बंद करके फरार हो गए हैं।