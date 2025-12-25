Language
    उत्तराखंड में छोटे भाई के हाथ कटवाने वाले दंरिदे भाई-भाभी गिरफ्तार, न्यायालय में किया जाएगा पेश

    By Rajat Pratap Singh Edited By: Sunil Negi
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 08:55 AM (IST)

    उत्तराखंड के टिहरी जिले के घनसाली में एक चौंकाने वाली घटना में पारिवारिक विवाद के चलते एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने छोटे भाई के दोनों हा ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    संवाद सूत्र जागरण घनसाली: थाना घनसाली के क्षेत्र अंतर्गत पट्टी बासर की ग्राम पंचायत लसियाल गांव से बीते मंगलवार को एक बेहद सनसनीखेज और अमानवीय घटना सामने आई है। पारिवारिक झगड़े के चलते एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ मिलकर अपने ही सगे छोटे भाई अंग्रेज सिंह (25) वर्षीय के साथ पहले मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाई और फिर उसके दोनों हाथ कटवा दिए।

    पीड़ित अंग्रेज सिंह ने दी तहरीर

    पीड़ित अंग्रेज सिंह की तहरीर पर मामले की गंभीरता को देखते हुए थाना घनसाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपित बड़े भाई पूरब सिंह और उसकी पत्नी अंजली के खिलाफ विभिन्न धराओं में मुकदमा दर्ज करने के बाद बुधवार को गांव से दोनों को गिरफ्तार कर लिया है।

    उपचार के नाम पर कटवा दिए हाथ 

    लसियाल गांव में इस परिवार में लंबे समय से विवाद चला आ रहा था। इसी विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। आरोपित पूरब सिंह ने बीते 20 दिसंबर को अपनी पत्नी अंजली के साथ मिलकर सगे भाई अंग्रेज सिंह के साथ मारपीट की।

    • दंपती ने धारदार हथियारों से अंग्रेज सिंह पर किया जानलेवा हमला।
    • उपचार के नाम पर आरोपियों ने पीड़ित के दोनों हाथ कटवा दिए।

    आरोपित दंपती को किया गिरफ्तार

    घटना की सूचना मिलते ही घनसाली पुलिस भी हरकत में आ गई और पीड़ित की ओर से दी गई तहरीर पर तत्काल आरोपित भाई और उस की पत्नी के खिलाफ मंगलवार को ही मुकदमा दर्ज कर मामले में कार्रवाई शुरू कर दी। जिसके बाद बुधवार को पुलिस ने घटनास्थल लसियाल गांव जाकर दोनों आरोपी पति-पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है।

    पुलिस ने मामले की जांच तेज कर दी

    वहीं पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच और तेज कर दी है। घनसाली थाना प्रभारी निरीक्षक अजय सिंह जाटव ने बताया कि बीते मंगलवार की शाम को अंग्रेज सिंह पुत्र स्व. गजे सिंह निवासी ग्राम लस्यालगांव, पट्टी बासर, तहसील बालगंगा ने तहरीर दर्ज कराई।

     दोनों को न्यायालय में किया जाएगा पेश 

    जिसमें उसने बीते 20 दिसंबर को अपने भाई पूरब सिंह व भाभी अंजली देवी की ओर से मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने का आरोप लगाया। तहरीर के आधार पर बीएनएस की विभिन्न धाराओं मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू की गई। विवेचना के दौरान नामजद दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गुरुवार को दोनों को न्यायालय में पेश किया जाएगा।

    • फारेसिंक फील्ड यूनिट की साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है।
    • प्रकरण में विधिक कार्रवाई निष्पक्ष व साक्ष्यों के आधार पर जारी है।

    उन्होंने जनसामान्य से अपील की है कि किसी भी भ्रामक या अपुष्ट सूचना पर ध्यान न दें। वहीं, इस अमानवीय घटना से पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। ग्रामीणों ने आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की है।

