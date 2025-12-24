Language
    युवक ने घर में घुसकर किया दुष्कर्म, पंचों ने दोनों का करा दिया निकाह, फिर पति ने रिश्तेदारों संग मिलकर किया सामूहिक बलात्कार

    By Sachin Choudhary Edited By: Shiv Govind Mishraa
    Updated: Wed, 24 Dec 2025 05:00 AM (IST)

    घर में घुसकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी युवक से पंचायत के दबाव में पीड़िता का निकाह करवाया गया, लेकिन यह फैसला गलत साबित हुआ। निकाह के मात्र दो दिन बा ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, पाकबड़ा। घर में घुसकर दुष्कर्म करने वाले आरोपित युवक के दुष्कर्म पीड़ित का निकाह पंचों द्वारा करवाने का फैसला गलत साबित हुआ। पंचों के दबाव में निकाह करने के दो दिन बाद ही विवाहिता को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। जबरन पति और रिश्तेदारों ने विवाहिता के साथ दुष्कर्म किया। बाद में मारपीट करते हुए घर से निकाल दिया। एसएसपी ने पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए है।

    पाकबड़ा क्षेत्र के एक गांव निवासी एक युवक इसी साल 26 नवंबर को गांव की ही एक युवती को अकेला देख घर में घुसकर दुष्कर्म किया था। इसी बात युवती के स्वजन आ गए थे। युवक धमकी देकर भाग गया था। अगले दिन गांव में पंचायत बैठ गई थी। पंचायत ने दोनों का निकाह करने का फैसला सुना दिया।

    इसके बाद दोनों का निकाह करा दिया गया था। पीड़ित ने मंगलवार को एसएसपी सतपाल अंतिल को दिए शिकायती पत्र में बताया कि निकाह के दूसरे दिन ही ससुरालियों ने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। मारपीट करने लगे। इसी बीच पति ने अपने दो रिश्तेदारों के साथ मिलकर दुष्कर्म किया।

    विरोध करने पर मारपीट की गई। आरोप है कि 13 दिसंबर को फिर से मारपीट करते हुए घर से निकाल दिया। थानाध्यक्ष योगेश कुमार ने बताया कि शिकायती पत्र मिला है। शिकायती पत्र के माध्यम से आरोपितों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की जा रही है।