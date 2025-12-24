युवक ने घर में घुसकर किया दुष्कर्म, पंचों ने दोनों का करा दिया निकाह, फिर पति ने रिश्तेदारों संग मिलकर किया सामूहिक बलात्कार

संवाद सूत्र, पाकबड़ा। घर में घुसकर दुष्कर्म करने वाले आरोपित युवक के दुष्कर्म पीड़ित का निकाह पंचों द्वारा करवाने का फैसला गलत साबित हुआ। पंचों के दबाव में निकाह करने के दो दिन बाद ही विवाहिता को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। जबरन पति और रिश्तेदारों ने विवाहिता के साथ दुष्कर्म किया। बाद में मारपीट करते हुए घर से निकाल दिया। एसएसपी ने पूरे मामले की जांच कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पाकबड़ा क्षेत्र के एक गांव निवासी एक युवक इसी साल 26 नवंबर को गांव की ही एक युवती को अकेला देख घर में घुसकर दुष्कर्म किया था। इसी बात युवती के स्वजन आ गए थे। युवक धमकी देकर भाग गया था। अगले दिन गांव में पंचायत बैठ गई थी। पंचायत ने दोनों का निकाह करने का फैसला सुना दिया।

इसके बाद दोनों का निकाह करा दिया गया था। पीड़ित ने मंगलवार को एसएसपी सतपाल अंतिल को दिए शिकायती पत्र में बताया कि निकाह के दूसरे दिन ही ससुरालियों ने प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। मारपीट करने लगे। इसी बीच पति ने अपने दो रिश्तेदारों के साथ मिलकर दुष्कर्म किया।