टिहरी की सान्वी बिजल्वाण का कमाल, उत्तराखंड अंडर-15 महिला क्रिकेट टीम में हुआ चयन
जनपद टिहरी के चंबा की सान्वी बिजल्वाण का उत्तराखंड अंडर-15 महिला क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। वह एक ऑलराउंडर खिलाड़ी हैं, जो ओपनिंग गेंदबाजी के साथ-साथ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, नई टिहरी: जनपद टिहरी के चंबा निवासी क्रिकेटर सान्वी बिजल्वाण का उत्तराखंड अंडर-15 महिला क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। सान्वी के पिता गोविंद बिजल्वाण एक आइटी आर्गेनाइजेशन का संचालन करते हैं और अपने समय में स्वयं भी एक अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं।
सान्वी ने क्रिकेट का प्रारंभिक ज्ञान अपने घर पर ही अपने पिता से प्राप्त किया। सान्वी की माता एसबीआइ लाइफ में कार्यरत हैं। सान्वी ने सम्राट क्रिकेट अकादमी में क्रिकेट की बुनियादी ट्रेनिंग ली। वह दो वर्षों से लिटिल मास्टर क्रिकेट अकादमी, देहरादून में वरिष्ठ क्रिकेट कोच नरेंद्र शाह और किरण शाह के मार्गदर्शन में क्रिकेट की बारीकियां सीख रही हैं।
इसी अकादमी से निरंतर अभ्यास और शानदार प्रदर्शन के बल पर सान्वी ने उत्तराखंड अंडर-15 टीम में अपना स्थान सुनिश्चित किया। सान्वी आज राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उत्तराखंड टीम के साथ नागपुर रवाना होंगी।
प्रतियोगिता में उत्तराखंड टीम का पहला मुकाबला दो जनवरी को जम्मू-कश्मीर से होगा। इसके बाद टीम को ओडिशा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश की टीमों के खिलाफ मुकाबले खेलने हैं। यह मुकाबले 22 जनवरी तक चलेंगे।
सान्वी एक आलराउंडर क्रिकेटर हैं, जो ओपनिंग गेंदबाजी करने के साथ-साथ ऊपरी क्रम की बल्लेबाज भी हैं। अपनी सफलता का श्रेय सान्वी ने पिता, भाई गौरव और सभी क्रिकेट गुरुओं को दिया है।
यह भी पढ़ें- कौन हैं देवेंद्र सिंह बोरा ? विजय हजारे ट्राफी में जिसने हिट मैन रोहित शर्मा को ‘गोल्डन डक’ पर भेजा पवेलियन
यह भी पढ़ें- Year Ender 2025: वैभव से अभिज्ञान तक... टॉप-5 भारतीय क्रिकेटर जो बने साल की पहचान
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।