टिहरी की सान्वी बिजल्वाण का कमाल, उत्तराखंड अंडर-15 महिला क्रिकेट टीम में हुआ चयन

जागरण संवाददाता, नई टिहरी: जनपद टिहरी के चंबा निवासी क्रिकेटर सान्वी बिजल्वाण का उत्तराखंड अंडर-15 महिला क्रिकेट टीम में चयन हुआ है। सान्वी के पिता गोविंद बिजल्वाण एक आइटी आर्गेनाइजेशन का संचालन करते हैं और अपने समय में स्वयं भी एक अच्छे क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं।



सान्वी ने क्रिकेट का प्रारंभिक ज्ञान अपने घर पर ही अपने पिता से प्राप्त किया। सान्वी की माता एसबीआइ लाइफ में कार्यरत हैं। सान्वी ने सम्राट क्रिकेट अकादमी में क्रिकेट की बुनियादी ट्रेनिंग ली। वह दो वर्षों से लिटिल मास्टर क्रिकेट अकादमी, देहरादून में वरिष्ठ क्रिकेट कोच नरेंद्र शाह और किरण शाह के मार्गदर्शन में क्रिकेट की बारीकियां सीख रही हैं।