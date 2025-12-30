Year Ender 2025: वैभव से अभिज्ञान तक... टॉप-5 भारतीय क्रिकेटर जो बने साल की पहचान

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साल 2025 भारतीय क्रिकेट के लिए यादगार साबित हुआ, जहां कई उभरते खिलाड़ियों ने अंतरराष्ट्रीय और घरेलू मंच पर अपने शानदार प्रदर्शन से हर किसी का दिल जीता, तो कुछ 'छोटा पैकेट, बड़ा धमाका' साबित हुए।

कई युवा भारतीय क्रिकेटर्स (Best young cricketers India) ने अपने खेल से ये दिखाया कि वे भविष्य के सितारे हैं। ऐसे में जानते हैं साल खत्म होने से पहले कि कौन-कौन से युवा भारतीय क्रिकेटर्स के लिए ये साल बेहद ही खास रहा।

Year Ender 2025: मैदान पर चमके नए सितारे

1. वैभव सूर्यवंशी (Vaibhav Suryavanshi) भारतीय बैटिंग सेंसेशन (India cricket sensation 2025) वैभव सूर्यवंशी के लिए ये साल बेहद ही खास रहा। 14 साल के वैभव ने आईपीएल में डेब्यू करते हुए 252 रन ठोके, जिसमें एक शतक और अर्धशतक शामिल रहा। 7 मैच खेलते हुए उनका औसत 36 क रहा। उन्होंने अपने इस मोमेंटम को यूथ वनडे और टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ क्रमश: बरकरार रखा।

एशिया कप इमर्जिंग स्टार्स में वह सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बैटर रहे, अंडर-19 एशिया कप में दूसरे सर्वाधिक रन बनाने वाले बैटर रहे। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में उन्होंने महाराष्ट्र के खिलाफ 108 रन की पारी खेली। उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी में 84 गेंद पर 190 रन की रिकॉर्ड तोड़ पारी भी खेली।

2. आयुष म्हात्रे (Ayush Mhatre) अपने शानदार प्रदर्शन से आयुष म्हात्रे ने 2025 में हर किसी का ध्यान खींचा। आईपीएल में सीएसके के लिए खेलते हुए उन्होंने 7 मैचों में 240 रन बनाए और भारत की अंडर-19 टीम की कप्तानी उन्हें इसके बाद मिली। उनकी कप्तानी में भारत ने इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जीती और ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में यूथ वनडे और टेस्ट सीरीज में हराया। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में लगातार दो शतक लगाकर उन्होंने खास रिकॉर्ड बनाया, जबकि यूथ टेस्ट में वह इस साल सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे।

3. आरोन जॉर्ज (Aaron George) आरोन जॉर्ज ने 2025 के अंडर-19 एशिया कप में अपने शानदार प्रदर्शन से सबको चौंका दिया। केरल के इस युवा बल्लेबाज ने यूएई, पाकिस्तान और श्रीलंका के खिलाफ लगातार तीन अर्धशतक लगाते हुए सिर्फ 4 मैचों में 228 रन बनाए, वह भी 76 की बेहतरीन औसत से।

यह उनका यूथ लेवल पर पहला बड़ा टूर्नामेंट था, लेकिन उन्होंने मौके को पूरी तरह भुनाया। एशिया कप में दमदार प्रदर्शन के दम पर उन्हें भारत की अंडर-19 वर्ल्ड कप टीम में जगह मिली और उन्होंने खुद को भविष्य का भरोसेमंद टॉप-ऑर्डर बल्लेबाज साबित किया।

4. विहान मल्होत्रा (Vihaan Malhotra) विहान मल्होत्रा भारत अंडर-19 टीम के उपकप्तान हैं और कप्तान आयुष म्हात्रे के साथ मिलकर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया दौरों पर टीम की सफलता में अहम भूमिका निभाई। नेतृत्व के साथ-साथ उन्होंने बल्ले से भी लगातार अहम योगदान दिया।

अंडर-19 एशिया कप 2025 में वह भारत के चौथे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे। इस साल यूथ वनडे में वह भारत के सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, जबकि यूथ टेस्ट में भी उनका प्रदर्शन शानदार रहा है, जिससे वह टीम के भरोसेमंद बल्लेबाज बनकर उभरे हैं।