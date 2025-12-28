Language
    Year Ender: 2025 की वो टॉप पांच बैटिंग पारियां, जिसने भारतीय फैंस को दिए न भूलने वाले पल

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Sun, 28 Dec 2025 06:16 PM (IST)

    भारतीय क्रिकेट के लिए 2025 शानदार रहा। टीम ने जहां कई बड़े खिताब जीते तो वहीं, कुछ ने अपने प्रदर्शन में साल को यादगार बना दिया। इन पारियों ने मैच पलटा ...और पढ़ें

    भारत के लिए खास रहा साल 2025।

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय क्रिकेट के लिए 2025 शानदार रहा। टीम ने जहां कई बड़े खिताब जीते तो वहीं, कुछ ने अपने प्रदर्शन में साल को यादगार बना दिया। इस साल की सबसे अच्छी भारतीय पारियां सिर्फ बड़े स्कोर के बारे में नहीं थीं। वे प्रॉब्लम सॉल्वर थीं। ऐसी पारियां जिन्होंने आलोचनाओं का जवाब दिया।

    इन पारियों ने मैच पलटा और खास बात यह है कि टीम को जब सबसे ज्यादा जरूरत थी, तब यह पारियां आईं। आइए उन पांच बड़ी और खास पारियों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने भारतीय फैंस को मुस्कुराने की वजह दे दी।

    1. शेफाली वर्मा की 87 रन की पारी

    महिला वर्ल्ड कप के फाइनल में शेफाली वर्मा ऐसे खेलीं जैसे वह एक प्लान के साथ आई थीं। उनके 87 रन इरादे और अक्रामकता का सही मिश्रण थे। यह पारी इतनी सटीक थी कि इसमें कंट्रोल दिखा। बिना खबराए शॉट खेले गए थे, जिससे साउथ अफ्रीका को वापसी का मौका न मिले। यह उस तरह की टॉप-ऑर्डर की पारी थी जो फाइनल का माहौल बदल देती है।

    2. तिलक वर्मा की 69 की पारी

    एशिया कप 2025 के फाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ तिलक वर्मा की अर्धशतकीय पारी भला कौन भूल सकता है। तिलक वर्मा की 69 रन एक ऐसी पारी थी जो समझदारी से खेली गई। दबाव को झेलना, स्कोरबोर्ड को चलाते रहना और सही समय पर बड़े शॉट लगाना। फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का अवॉर्ड आपको सब कुछ बता देता है कि उस रात किसका राज था।

    3. जेमिमा रोड्रिग्स का शतक

    वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में 339 रनों का पीछा करना, वह भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। ऐसी स्थिति है जहां ज्यादातर टीमें हार मान लेती हैं। जेमिमा रोड्रिग्स की नाबाद 127 रनों की पारी ने उस कहानी को बदल दिया। यह सिर्फ एक छोटी सी पारी नहीं थी; यह लगातार कंट्रोल वाली पारी थी। पार्टनरशिप, रिस्क मैनेजमेंट और सही समय पर तेजी से रन बनाना, जिससे जरूरी रन रेट हाथ से बाहर न जाए।

    4. विराट कोहली का शतक

    विराट कोहली का शतक सबसे मुश्किल स्कोरबोर्ड प्रेशर में आया। एक तरफ पाकिस्तान, दूसरी तरफ चेज और हर डॉट बॉल जरूरत से ज्यादा तेज लग रही थी। उन्होंने इसे कोहली के अंदाज में खत्म किया। स्ट्राइक रोटेशन से टेम्पो बनाया और फिर शतक के साथ ही विनिंग रन बनाए। एकदम शांत, परफेक्ट और जबरदस्त।

    5. शुभमन गिल का दोहरा शतक

    यह सिर्फ दोहरा शतक नहीं था। यह एक ऐसी पारी थी जिसने यह बताया था कि युवा टेस्ट में लीड करने को तैयार हैं। शुभमन गिल का 269 एक भारतीय कप्तान द्वारा बनाया गया सबसे बड़ा टेस्ट स्कोर बन गया। इसमें अथॉरिटी की मुहर थी। बल्लेबाजी का समय, गेंदबाजों को थकाना और इंग्लैंड की योजनाओं पर पानी फेर दिया था।

