जितेश शर्मा की क्या गलती थी मालिक? आखिरी समय पर हुए टीम से बाहर, इस समीकरण में बिगाड़ा पूरा खेल

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। अजीत अगरकर की अध्यक्षता वाली सीनियर सेलेक्शन कमेटी ने टी20 वर्ल्ड कप-2026 को लेकर दो हैरान करने वाले फैसले किए। एक था शुभमन गिल को बाहर करना और दूसरा था जितेश शर्मा को टीम से निकाल देना। गिल का बाहर जाना उनकी खराब फॉर्म के कारण समझ में आता है, लेकिन जितेश को बाहर करना सवालों के घेरे में है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

जितेश टीम में दूसरे विकेटकीपर के रूप में आए थे लेकिन साउथ अफ्रीका सीरीज में पहले पहली च्वाइस थे। वह टीम में फिनिशर की भूमिका के लिए भी थे। इन दोनों जगह के लिए सेलेक्शन कमेटी ने ईशान किशन और रिंकू सिंह को चुना और इसी कारण जितेश को बाहर जाना पड़ा। फिर भी सेलेक्शन कमेटी का फैसला सवालों के घेरे में।

अजीत अगरकर ने दिया ये जवाब जब चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर से गिल और जितेश को बाहर करने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि टीम संयोजन को देखते हुए ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा, "ये टीम संयोजन की बात है जिसके साथ हम खेलना चाहते हैं, या टीम मैनेजमेंट जिसके साथ सहज है। उनकी सोच थी कि टॉप ऑर्डर में बैटिंग कौन करेगा? अभिषेक ने शानदार काम किया है। हमें लगता है कि इस समय टॉप ऑर्डर में एक विकेटकीपर की जरूरत थी क्योंकि इससे हमें मजबूती मिलेगी। हम सिर्फ 15 ही चुन सकते थे। ऐसे में किसी को तो बाहर जाना पड़ता। ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ गलत किया है। ये टीम संयोजन के कारण हुआ है।"

ये है कहानी गिल के बाहर जाने के बाद टीम की ओपनिंग जोड़ी तय है और वो है अभिषेक-संजू सैमसन की। यहां टीम को एक बैकअप ओपनर चाहिए था। ऐसे में टीम के पास यशस्वी जायसवाल और ईशान किशन के नाम थे। ईशान ने हाल ही में टी20 में अच्छा किया है। अब टीम मैनेजमेंट का कहना है कि उसे टॉप ऑर्डर में विकेटकीपर चाहिए था तो ईशान यहां आ गए। ऐसे में संजू के बाद दूसरे विकेटकीपर की जगह भी भर गई।