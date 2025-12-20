हार्दिक पांड्या की जगह अक्षर पटेल को क्यों मिली टी20 टीम की उप-कप्तानी? सामने आई बड़ी वजह

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए जब शनिवार को टीम का एलान हुआ तो इसमें एक हैरान करने वाला फैसला सामने आया। इस टीम में शुभमन गिल को जगह नहीं मिली और उनकी जगह अक्षर पटेल को उप-कप्तानी सौंपी गई। गिल साउथ अफ्रीका सीरीज तक उप-कप्तान थे। अजीत अगरकर ने बताया कि गिल की जगह अक्षर पटेल को उप-कप्तानी क्यों मिली है जबकि इस रेस में हार्दिक पांड्या के नाम को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता था।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पांड्या एक समय भारत की टी20 टीम के कप्तान थे। टी20 वर्ल्ड कप-2024 में वह भारत के उप-कप्तान थे। लेकिन इसके बाद वह कप्तानी की रेस से बाहर हो गए और अब उप-कप्तानी भी उनके हिस्से नहीं आई। हालांकि, रिपोर्ट्स की मानें तो उप-कप्तानी को लेकर पांड्या के नाम पर चर्चा हुई थी, लेकिन अक्षर पटेल बाजी मार गए।

अगरकर ने बताई ये वजह चीफ सेलेक्टर अगरकर ने कहा कि जब गिल टी20 टीम से बाहर थे तो अक्षर उप-कप्तान थे और इसलिए गिल के बाहर जाने के बाद उनको दोबारा ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "शुभमन टीम के उप-कप्तान थे, लेकिन अब वह टीम में नहीं हैं इसलिए किसी को तो उप-कप्तान होना था। शुभमन जब टी20 नहीं खेल रहे थे तब अक्षर उप-कप्तान थे।"