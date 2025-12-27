कौन हैं देवेंद्र सिंह बोरा ? विजय हजारे ट्राफी में जिसने हिट मैन रोहित शर्मा को ‘गोल्डन डक’ पर भेजा पवेलियन
बागेश्वर के तेज गेंदबाज देवेंद्र सिंह बोरा ने विजय हजारे ट्राफी में मुंबई के रोहित शर्मा को पहली गेंद पर आउट कर बड़ी उपलब्धि हासिल की। 25 वर्षीय देवें ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, बागेश्वर : विजय हजारे ट्राफी में उत्तराखंड के होनहार क्रिकेटर धूम मचा रहे हैं। उत्तराखंड की टीम से खेल रहे बागेश्वर निवासी तेज गेंदबाज देवेंद्र सिंह बोरा ने पहली गेंद में ही मुंबई के रोहित शर्मा को पवेलियन भेज हसरत पूरी की।
उत्तराखंड की टीम के हैं तेज गेंदबाज
बागेश्वर जिले के छतीना गांव निवासी 25 वर्षीय देवेंद्र सिंह बोरा उत्तराखंड की टीम के तेज गेंदबाज हैं। घरेलू क्रिकेट से करियर की शुरुआत करने के अलावा जूनियर स्तर पर उन्होंने राज्य के लिए शानदार प्रदर्शन किया है।
बंगाल के साथ मैच में झटके 10 विकेट
देवेंद्र पहली बार 2023-24 सुर्खियों में आए थे जब उनहोंने कर्नल सीके नायडू ट्राफी में बंगाल के साथ मैच में 10 विकेट झटके थे। इसके अलावा उत्तराखंड में आयोजित टी-20 क्रिकेट लीग में भी उनका प्रदर्शन बेहद प्रभावशाली रहा है।
वर्ष 2024 में देहरादून में पुडुचेरी के विरुद्ध अपना पहला रणजी ट्राफी मैच खेलने वाले देवेंद्र का लिस्ट ए क्रिकेट में यह तीसरा मैच है।
रोहित शर्मा को पहली ही गेंद पर भेजा पवेलियन
देवेंद्र सिंह ने जयपुर में आयोजित विजय हजारे ट्राफी के ग्रुप मुकाबले में मुंबई के दिग्गज बल्लेबाज रोहित शर्मा को पहली ही गेंद पर पवेलियन भेजा तो यहां टीवी पर उन्हें देख रहे स्वजन व क्रिकेट प्रेमी भी झूम उठे। उनके गांव छतीना के लोगों में जश्न मनाया।
किसान माता-पिता भी बेटे की सफलता से प्रसन्न
देवेंद्र का गांव शहर से लगभग 12 किमी दूर है। पिता बलवंत सिंह बोरा व माता नीमा देवी गांव में ही रहकर खेती-किसानी करते हैं। स्वजन का सपना है कि उनका बेटा उत्तराखंड क्रिकेट को नई ऊंचाइयों पर ले जाएं तथा युवाओं के लिए प्रेरणा बनें। भाई संदीप बोरा ने बताया कि देवेंद्र ने गांव में खेतों से क्रिकेट खेल प्रतिभा निखारी है।
