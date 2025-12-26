Language
    Vijay Hazare Trophy: टी20 वर्ल्ड कप से पहले गरजा रिंकू सिंह का बल्ला, विजय हजारे ट्रॉफी में इतनी गेंद में जड़ दिया शतक

    By Umesh Kumar Edited By: Umesh Kumar
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 02:42 PM (IST)

    विजय हजारे ट्रॉफी के दूसरे राउंड में यूपी टीम के कप्तान रिंकू सिंह ने टॉस गंवा दिया। हालांकि, चंडीगढ़ ने पहले गेंदबाजी का फैसला कर यूपी को पहले बल्लेब ...और पढ़ें

    विजय हजारे ट्रॉफी के दौरान रिंकू सिंह। फोटो- सोशल मीडिया

    स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। साल 2026 में होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए रिंकू सिंह को भारतीय टीम में जगह मिली है। अब विजय हजारे ट्रॉफी में अपने दमदार प्रदर्शन से चयनकर्ताओं के फैसले को साबित करते हुए दिख रहे हैं। रिंकू सिंह ने छत्तीसगढ़ के खिलाफ ना सिर्फ कप्तानी पारी खेली, बल्कि दमदार शतक जड़ा।

    विजय हजारे ट्रॉफी के दूसरे राउंड में यूपी टीम के कप्तान रिंकू सिंह ने टॉस गंवा दिया। हालांकि, चंड ने पहले गेंदबाजी का फैसला कर यूपी को पहले बल्लेबाजी करने का न्यौता दिया। टीम का शुरुआत खराब रही। 3 के स्कोर पर टीम को पहला झटका लगा।

    आर्यन जुयाल ने भी जड़ा शतक

    इसके बाद आर्यन जुयाल ने शतक जड़ा और ध्रुव जुरैल (67) और समीर रिजवी (32) के साथ साझेदारी कर टीम के बड़े स्कोर तक पहुंचे की नींव मजबूत की। अंत में आर्यन को कप्तान रिंकू सिंह का साथ मिला। रिंकू ने मैदान पर आते ही तेज बल्लेबाजी की।

    रिंकू ने निभाई फिनिशर की भूमिका

    फिनिशर की भूमिका में खेलते हुए रिंकू सिंह ने 56 गेंद पर अपना शतक पूरा किया। इस बीच आर्यन 134 रन बनाकर आउट हो गए। हालांकि, रिंकू सिंह अंत तक नाबाद रहे। उन्होंने 60 गेंद पर 106 रन की नाबाद पारी खेली। इस दौरान 11 चौके और 4 छक्के जड़े।

    पहले मैच में भी चला था बल्ला

    इससे पहले रिंकू सिंह ने विजय हजारे ट्रॉफी के पहले राउंड में 48 गेंद पर 67 रन की तूफानी पारी खेली थी। यूपी ने इस मैच में हरियाणा को 84 रन से मात दी थी। अपने दूसरे मैच में यूपी ने निर्धारित 50 ओवर में चार विकेट के नुकसान पर 367 रन बनाए।

    साउथ अफ्रीका के खिलाफ नहीं मिला था मौका

    बता दें कि रिंकू सिंह को साउथ अफ्रीका के खिलाफ संपन्न हुई टी20I सीरीज के लिए भारतीय टीम में नहीं चुना गया था। ऐसे में उन्होंने घरेलू क्रिकेट में हिस्सा लिया। पहले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में गजब का प्रदर्शन किया। अब विजय हजारे ट्रॉफी में रिंकू का बल्ला जमकर गरज रहा है।

