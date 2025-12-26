DEL vs GUJ: विराट कोहली ने तेजी से जड़ा अर्धशतक, विशाल जायसवाल ने 'किंग' को लगातार दूसरा शतक ठोकने से रोका
भारत के अनुभवी बल्लेबाज विराट कोहली का शानदार फॉर्म जारी है। विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली का प्रतिनिधित्व कर रहे कोहली ने शुक्रवार को गुजरात के खिल ...और पढ़ें
स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली शुक्रवार को विजय हजारे ट्रॉफी में लगातार दूसरा शतक जमाने से चूक गए। दिल्ली का प्रतिनिधित्व कर रहे कोहली ने बेंगलुरु के सीओई स्टेडियम में गुजरात के खिलाफ 77 रन की तेजतर्रार पारी खेली।
विराट कोहली ने गुजरात के खिलाफ केवल 61 गेंदों में 77 रन बनाए। उन्होंने अपनी पारी के दौरान 13 चौके और एक छक्का लगाया। लग रहा था कि कोहली लगातार दूसरा शतक जड़ने में कामयाब हो जाएंगे, लेकिन विशाल जायसवाल ने किंग को ऐसा करने से रोक दिया। जायसवाल की गेंद पर कोहली को उर्विल पटेल ने स्टंपिंग किया।
कोहली ने दिल्ली को संभाला
बता दें कि जब विराट कोहली क्रीज पर आए तब दिल्ली का स्कोर महज दो रन पर एक विकेट था। प्रियांश आर्य (1) को चिंतन गाजा ने अपना शिकार बनाया था। कोहली ने अर्पित राणा (10) के साथ मिलकर दूसरे विकेट के लिए 72 रन की साझेदारी की। राणा को विशाल जायसवाल ने चिंतन गाजा के हाथों कैच आउट कराकर इस साझेदारी को तोड़ा।
विराट कोहली जब आउट हुए, तब दिल्ली का स्कोर 108/4 हो गया था। इसके बाद दिल्ली की पारी को कप्तान ऋषभ पंत ने बल दिया, जिन्होंने 79 गेंदों में आठ चौके और दो छक्के की मदद से 70 रन बनाए। दिल्ली ने निर्धारित 50 ओवर में 9 विकेट खोकर 254 रन बनाए।
कोहली का शानदार फॉर्म
बता दें कि कोहली ने विजय हजारे ट्रॉफी में वापसी का जश्न शतक के साथ मनाया था। 'किंग कोहली' ने आंध्र प्रदेश के खिलाफ 131 रन की उम्दा पारी खेली थी। इसके बाद गुजरात के खिलाफ भी कोहली के बल्ले से रन निकले। कोहली की कोशिश घरेलू टूर्नामेंट में लगातार बेहतर प्रदर्शन करने की रहेगी।
2027 वनडे वर्ल्ड कप है मिशन
पता हो कि विराट कोहली केवल वनडे प्रारूप में सक्रिय हैं। उनकी नजरें 2027 वनडे वर्ल्ड कप पर टिकी हैं। कोहली की फिटनेस गजब की है और रनों के प्रति उनकी भूख बढ़ती ही जा रही है।
ऐसे में उनकी कोशिश संन्यास से पहले भारत को वनडे वर्ल्ड कप चैंपियन बनाने की है। कोहली ने 2024 टी20 वर्ल्ड कप के बाद टी20 इंटरनेशनल प्रारूप और पिछले साल इंग्लैंड दौरे से पहले टेस्ट प्रारूप से संन्यास लिया था।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।