Virat Kohli ने लिस्ट-ए क्रिकेट का पलट दिया इतिहास...तोड़ डाला महान सचिन तेंदुलकर का मेगा रिकॉर्ड

स्पोर्ट्स डेस्क, नई दिल्ली। Virat Kohli ने आज यानी 24 दिसंबर को विजय हजारे ट्रॉफी 2025 के पहले मैच में दिल्ली की ओर से खेलते हुए शानदार वापसी की। 15 साल बाद घरेलू क्रिकेट में दिल्ली की ओर से खेलते हुए आंध्र प्रदेश के खिलाफ उन्होंने इतिहास रच दिया। बेंगलुरु में खेले जा रहे इस मैच में पहले रन के साथ ही किंग कोहली का नाम इतिहास के पन्नों पर दर्ज हो गया। पूर्व भारतीय कप्तान लिस्ट-ए क्रिकेट में 16000 रन बनाने वाले दूसरे प्लेयर बन गए हैं। इस दौरान उन्होंने महान सचिन तेंदुलकर का मेगा रिकॉर्ड भी तोड़ दिया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

Virat Kohli ने लिस्ट-ए क्रिकेट में पूरे किए 16 हजार रन विराट कोहली (Virat Kohli Breaks Sachin Tendulkar Record) ने सचिन तेंदुलकर का बड़ा रिकॉर्ड तोड़ डाला है। विजय हजारे ट्रॉफी 2025 के पहले मैच में कोहली ने आंध्र-प्रदेश के खिलाफ मैच में अपने लिस्ट-ए करियर का 16 हजार रन पूरे कर लिए हैं। ऐसा करने वाले वह इतिहास के दूसरे प्लेयर बन गए हैं। 37 साल के कोहली इस मुकाम को हासिल करने वाले 9वें प्लेयर और एशिया के चौथे प्लेयर बन गए हैं।

किंग कोहली (Kohli fastest 16000 list-a cricket runs) ने मास्टर ब्लास्टर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है और वह लिस्ट-ए क्रिकेट इतिहास में सबसे तेज 16 हजार रन बनाने वाले प्लेयर बन गए हैं। अपनी 330वीं पारी में कोहली ने अपने लिस्ट-ए क्रिकेट का ये बड़ा कीर्तिमान बनाया, जबकि तेंदुलकर ने अपनी 391 पारी के दौरान ये मुकाम हासिल किया था।

इस तरह दिल्ली के स्टार ने सबसे सबसे तेज 16 हजार रन बना लिए। इससे पहले कोहली ने सबसे तेज 10 हजार, 11 हजार, 12 हजार, 13 हजार, 14 हजार, 15 हजार रन बनाए। वनडे क्रिकेट में भी उन्होंने सबसे तेज 8 हजार, 9 हजार, 10 हजार, 11 हजार, 12 हजार, 13 हजार और 14 हजार रन बनाए।

कोहली का 50 से ज्यादा औसत इतना ही नहीं, कोहली लिस्ट-ए क्रिकेट में 16 हजार रन बनाने वाले 9 प्लेयर्स में से ऐसे खिलाड़ी हैं, जिनका औसत 50 से ज्यादा का है। कोहली का औसत 57.34 का है। उनके बाद सचिन का औसत 45.54 का है। किंग कोहली से आगे ज्यादा औसत लिस्ट-ए क्रिकेट में सिर्फ तीन प्लेयर्स का है, जिसमें माइकल बेवन सबसे ऊपर हैं, जिन्होंने 57.86 की औसत से 15,103 रन बनाए हैं। उनके बाद सैम हैन (3,004 रन, 57.76 औसत) और ऋतुराज गायकवाड़ (4,647 रन, 57.37 औसत) का नंबर आता है।

विराट कोहली और सचिन तेंदुलकर के बाद, इस मुकाम तक पहुंचने वाले अगले भारतीय खिलाड़ी सौरव गांगुली थे। उन्होंने अपने करियर का अंत 15,622 रनों के साथ किया, जिसमें उनका औसत 41.32 रहा और उनके नाम 31 शतक और 9 अर्धशतक दर्ज हैं। राहुल द्रविड़ ने भी 15,000 रनों का आंकड़ा पार किया और 15,271 रनों के साथ संन्यास लिया।