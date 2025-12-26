उत्तराखंड की बेटियों ने दरांती की जगह थामा बल्ला; हो रही चौके-छक्कों की बरसात; ‘लेडी क्रिस गेल’ आकर्षण का केंद्र
पौड़ी गढ़वाल के बीरोंखाल में चल रही महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में महिलाओं का जबरदस्त उत्साह दिख रहा है। दरांती-कुदाल थामने वाले हाथ अब बल्ला-गेंद संभा ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण बीरोंखाल (पौड़ी): जहां एक ओर पहाड़ों में सर्द मौसम लोगों को ठिठुरने पर मजबूर कर रहा है, वहीं पौड़ी जिले के बीरोंखाल प्रखंड के पंचराड़ स्थित शिवशक्ति मैदान में क्रिकेट का रोमांच चरम पर है। यहां 21 दिसंबर से चल रही महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में महिलाओं का उत्साह देखने लायक है।
जिन हाथों में सामान्यतः दरांती और कुदाल नजर आती है, वहीं हाथ अब बल्ला और गेंद थामे खेल का जज्बा दिखा रहे हैं। मैच में मां-बेटी और तीन बहनों को एक साथ खेलता देखना लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है।
प्रतियोगिता का आयोजन पिछले तीन वर्षों से कुंजवनेश्वर क्रीड़ा समिति पंचराड़ की ओर से किया जा रहा है। समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र रावत ने बताया कि जब महिला क्रिकेट शुरू करने का विचार आया था, तब उम्मीद नहीं थी कि इतना शानदार प्रदर्शन देखने को मिलेगा। वर्ष 2023 में 32 टीमें, 2024 में 20 टीमें और इस वर्ष 40 गांव की 12 टीमें प्रतियोगिता में भाग ले रही हैं।
विजेता टीम को 12 हजार का नकद पुरस्कार
इस बार विजेता टीम को 12 हजार रुपये नकद व ट्राफी और उप विजेता टीम को छह हजार रुपये व ट्राफी दी जाएगी। प्रत्येक मैच में ‘प्लेयर ऑफ द मैच’ को भी सम्मानित किया जा रहा है। अब फाइनल मुकाबला नानस्यूं और थायला टीम के बीच खेला जाएगा।
‘लेडी क्रिस गेल’ और ‘क्रूर सिंह’ आकर्षण का केंद्र
लाच्छी गांव की शांति देवी अपने लंबे छक्कों से ‘लेडी क्रिस गेल’ के नाम से मशहूर हो गई हैं। वहीं यापला गांव की कोमल हर गेंद पर आक्रामक बल्लेबाजी के कारण ‘क्रूर सिंह’ के नाम से जानी जा रही हैं।
छक्कों पर होती है इनामों की बारिश
महिलाओं का हौसला बढ़ाने के लिए दर्शक चौकों-छक्कों पर इनाम भी देते हैं। कई खिलाड़ियों को 1000 से 5000 रुपये तक के इनाम मिल चुके हैं। मैदान में ससुर बहू का उत्साहवर्धन करते दिखते हैं।
