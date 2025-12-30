भालू को सामने देख नहीं हारी हिम्मत, गुत्थम-गुत्था की लड़ाई में दी मात; ग्रामीण ने बचाई अपनी जान
भिलंगना के सरुणा गांव में घास लेने गए टीका राम जोशी पर भालू ने हमला कर दिया। घायल टीका राम ने बहादुरी से अपनी जान बचाई, जिसके बाद उन्हें प्राथमिक उपचा ...और पढ़ें
संवाद सूत्र, जागरण, घनसाली: भिलंगना प्रखंड के ग्राम पंचायत सरुणा में भालू के आतंक से ग्रामीणों में दहशत है। सरुणा गांव के समीप जंगल में घास लेने गए एक व्यक्ति पर अचानक भालू ने हमला कर दिया, जिससे वह बुरी तरह घायल हो गया। घायल व्यक्ति ने बड़ी मुश्किल से भालू के चंगुल से अपनी जान बचाई।
सरुणा गांव में भालू के हमले की घटना की सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और घायल को तत्काल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पिलखी ले जाया गया। जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे घर भेज दिया गया है।
ग्राम प्रधान राकेश भट्ट ने बताया के गांव के 45 वर्षीय टीका राम जोशी रोज की तरह मंगलवार की सुबह 10 बजे के करीब अपने पशुओं के लिए घास व चारा पत्ती लेने जंगल गए थे। इस दौरान झाड़ियों में छुपे भालू ने उन पर हमला कर दिया। जहां दोनों के बीच काफी देर तक गुत्थम-गुत्था होती रही।
टीका राम के चिल्लाने की आवाज सुनकर अन्य ग्रामीण भी उस तरफ भागे। किसी तरह टीका राम ने अपने को भालू के चंगुल से बचाया। भालू के हमले के बाद से पूरे गांव में भय का माहौल है। ग्रामीणों का कहना है कि अब महिलाएं और पुरुष घास व चारा पत्ती लेने जंगल की ओर जाने से कतरा रहे हैं।
ग्रामीणों ने वन विभाग से पीड़ित को उचित मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही भालू को पकड़ने या सुरक्षित स्थान पर भेजने की भी मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए तो भविष्य में कोई बड़ा हादसा हो सकता है। वन विभाग की ओर से क्षेत्र में निगरानी बढ़ाने और ग्रामीणों को सतर्क रहने की अपील की गई है।
घायल व्यक्ति को उपचार देने के बाद घर भेज दिया गया है। साथ ही गांव में भालू की बढ़ती सक्रियता को देखते हुए विभागीय टीम मौके पर भेजी गई है। भालू को कहीं दूसरी जगह भेजने का प्रयास किया जा रहा है।
- शिव प्रसाद गैरोला, वन क्षेत्राधिकारी, भिलंगना रेंज
