उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में दिन में मौज-मस्ती कर रहे सैलानी, रात में भगा रहे हैं भालू

देवेंद्र रावत, जागरण गोपेश्वर (चमोली): उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र में वन्यजीवों की दहशत के बीच भी पर्यटकों का उत्साह कम नहीं हो रहा। क्रिसमस के बाद अब नये साल के जश्न को पहाड़ की वादियों में पर्यटकों का जमावड़ा लगा है। रात में वह ग्रामीण और वन कर्मियों के साथ वन्यजीवों को भी खदेड़ रहे हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

शुक्रवार रात बदरीनाथ धाम के गद्दीस्थल नृसिंह मंदिर क्षेत्र में जब वनकर्मी भालू भगाने को दौड़ रहे थे, तब उनके सहयोग के लिए पर्यटक आगे आ गए। इस दौरान मशाल जलाकर मिर्च का धुआं लगाया गया। साथ कनस्तर भी बजाए गए।

नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत ज्योतिर्मठ क्षेत्र में भालुओं की दहशत है। शुक्रवार रात भालू बदरीनाथ धाम के शीतकालीन पूजास्थल नृसिंह मंदिर के पास पहुंच गया। इस क्षेत्र में इन दिनों पर्यटकों व शीतकालीन तीर्थयात्रा पर आए लोगों की भीड़ है। वनकर्मी मौके पर पहुंचे तो भालू नगर की गलियों में भागने लगा।

पर्यटकों के लिए यह नया अनुभव था। वे भी भालू को भगाने में सहयोग करने लगे। हालांकि, सभी को उम्मीद थी कि भालू नृसिंह मंदिर के पास लगे पिंजरे में कैद हो जाएगा, लेकिन वह पिंजरे के आसपास फटका तक नहीं। नगर क्षेत्र के साथ औली में पर्यटकों की भीड़ होने से वनकर्मियों को उनकी सुरक्षा की चिंता सता रही है। पर्यटक नगर व औली क्षेत्र में घूम रहे हैं।

केदारनाथ धाम और पैदल मार्ग पर भी तीन भालू सक्रिय रुद्रप्रयाग: केदारनाथ धाम और केदारनाथ पैदल मार्ग पर तीन भालुओं की सक्रियता देखी गई है। हालांकि, शीतकाल के दौरान केदारनाथ में कोई नहीं रहता। वहां पुनर्निर्माण कार्य में लगे मजदूर ही रह रहे हैं।

जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि तीन भालुओं की गतिविधियों और नुकसान की सूचना मिल रही है। संबंधित विभागों को सतर्क कर दिया गया है और स्थिति पर नजर रखी जा रही है। प्रशासन की ओर से मजदूरों को सतर्क रहने, रात के समय अकेले बाहर न निकलने को कहा गया है।