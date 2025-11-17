टिहरी में ट्रक अनियंत्रित होकर 120 मीटर गहरी खाई में गिरा, हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल
नई टिहरी के पास मद्रासी कालोनी में एक ट्रक 120 मीटर गहरी खाई में गिर गया। एसडीआरएफ टीम ने तत्परता दिखाते हुए घायल ट्रक चालक को खाई से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। चालक अरविंद सिंह नेगी थौलधार का रहने वाला है। दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है।
जागरण संवाददाता, नई टिहरी : कोतवाली नई टिहरी क्षेत्र के अंतर्गत कोटी कालोनी से चंबा की तरफ लगभग तीन किमी आगे मद्रासी कालोनी के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर करीब 120 मीटर गहरी खाई में जा गिरा।
इस हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, उसे एसडीआरएफ की टीम ने खाई से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। हादसे के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है।
अस्पताल बौराड़ी भिजवाया
सोमवार दोपहर को एसडीआरएफ पोस्ट कोटी कालोनी को सूचना मिली कि मद्रासी कालोनी के पास एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। सूचना पर एसडीआरएफ की टीम ने तत्काल घटनास्थल पहुंचकर हादसे में घायल ट्रक चालक को खाई से निकाला और उसे प्राथमिक उपचार देते हुए तत्काल एंबुलेंस से जिला अस्पताल बौराड़ी भिजवाया, जहां उसका उपचार जारी है।
थौलधार कांडीखाल का रहने वाला है घायल
एसडीआरएफ टीम प्रभारी एएसआइ महावीर सिंह चौहान ने बताया कि घायल ट्रक चालक की पहचान अरविंद सिंह नेगी पुत्र शेर सिंह नेगी निवासी इंदर, थौलधार कांडीखाल के रूप में हुई है। रेस्क्यू टीम में शैलेंद्र चमोली, रमेश उनियाल, नीरज खंडूरी, अनिल नेगी, कविंद्र सिंह, रंजीत सिंह शामिल रहे।
यह भी पढ़ें- बरेली के मीरगंज में भारतीय वायुसेना के हेलीकाप्टर की आपात लैंडिंंग, पायलट की सूझबूझ से टला हादसा, गांव में अफरा-तफरी
यह भी पढ़ें- दरभंगा में दर्दनाक हादसा, चचेरे भाइयों को अज्ञात वाहन ने रौंदा, एक की मौत दूसरा जख्मी
यह भी पढ़ें- पति के साथ बाइक से घर जा रही महिला को 500 मीटर तक घसीट ले गया डंपर, गोंडा-लखनऊ हाइवे पर दिल दहला देने वाला हादसा
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।