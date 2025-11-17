Language
    टिहरी में ट्रक अनियंत्रित होकर 120 मीटर गहरी खाई में गिरा, हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल

    By Rajat Pratap Singh Edited By: Sunil Negi
    Updated: Mon, 17 Nov 2025 07:48 PM (IST)

    नई टिहरी के पास मद्रासी कालोनी में एक ट्रक 120 मीटर गहरी खाई में गिर गया। एसडीआरएफ टीम ने तत्परता दिखाते हुए घायल ट्रक चालक को खाई से निकालकर अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। चालक अरविंद सिंह नेगी थौलधार का रहने वाला है। दुर्घटना के कारणों की जांच जारी है।

    Hero Image

    खाई में गिरे ट्रक के चालक को रेस्क्यू करती एसडीआरएफ की टीम। एसडीआरएफ

    जागरण संवाददाता, नई टिहरी : कोतवाली नई टिहरी क्षेत्र के अंतर्गत कोटी कालोनी से चंबा की तरफ लगभग तीन किमी आगे मद्रासी कालोनी के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर करीब 120 मीटर गहरी खाई में जा गिरा।

    इस हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, उसे एसडीआरएफ की टीम ने खाई से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। हादसे के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है।

    अस्पताल बौराड़ी भिजवाया

    सोमवार दोपहर को एसडीआरएफ पोस्ट कोटी कालोनी को सूचना मिली कि मद्रासी कालोनी के पास एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। सूचना पर एसडीआरएफ की टीम ने तत्काल घटनास्थल पहुंचकर हादसे में घायल ट्रक चालक को खाई से निकाला और उसे प्राथमिक उपचार देते हुए तत्काल एंबुलेंस से जिला अस्पताल बौराड़ी भिजवाया, जहां उसका उपचार जारी है।

    थौलधार कांडीखाल का रहने वाला है घायल

    एसडीआरएफ टीम प्रभारी एएसआइ महावीर सिंह चौहान ने बताया कि घायल ट्रक चालक की पहचान अरविंद सिंह नेगी पुत्र शेर सिंह नेगी निवासी इंदर, थौलधार कांडीखाल के रूप में हुई है। रेस्क्यू टीम में शैलेंद्र चमोली, रमेश उनियाल, नीरज खंडूरी, अनिल नेगी, कविंद्र सिंह, रंजीत सिंह शामिल रहे।

