टिहरी में ट्रक अनियंत्रित होकर 120 मीटर गहरी खाई में गिरा, हादसे में चालक गंभीर रूप से घायल

जागरण संवाददाता, नई टिहरी : कोतवाली नई टिहरी क्षेत्र के अंतर्गत कोटी कालोनी से चंबा की तरफ लगभग तीन किमी आगे मद्रासी कालोनी के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर करीब 120 मीटर गहरी खाई में जा गिरा।

इस हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, उसे एसडीआरएफ की टीम ने खाई से निकालकर अस्पताल पहुंचाया। हादसे के कारणों का अभी पता नहीं चल सका है।

अस्पताल बौराड़ी भिजवाया

सोमवार दोपहर को एसडीआरएफ पोस्ट कोटी कालोनी को सूचना मिली कि मद्रासी कालोनी के पास एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। सूचना पर एसडीआरएफ की टीम ने तत्काल घटनास्थल पहुंचकर हादसे में घायल ट्रक चालक को खाई से निकाला और उसे प्राथमिक उपचार देते हुए तत्काल एंबुलेंस से जिला अस्पताल बौराड़ी भिजवाया, जहां उसका उपचार जारी है।