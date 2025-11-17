जागरण संवाददाता, बरेली। बरेली के मीरगंज के गोरा लोकनाथपुर गांव तकनीकी खराबी के चलते वायुसेना के व‍िमान की आपात लैंडिंग करानी पड़ी। इसके चलते क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। विमान के पायलट ने सूझबूझ का पर‍िचय देते हुए एक क‍िसान के खेत में बिना क‍िसी को नुकसान पहुंचाए सुरक्ष‍ित उतार लिया।

विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की सूचना मिलते ही वायुसेना के अधिकारी दूसरे हेलीकॉप्टर से मौके पर पहुंचे। जहां पर हेलीकाप्‍टर की प्राथमिक जांच की। इस हेलीकाप्‍टर में सवार सवार जवानों को दूसरे हेलीकॉप्टर से एयरबेस भेज दिया गया।रक्षा जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप ने बताया कि भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ALH में नियमित प्रशिक्षण के दौरान कोई तकनीकी खराबी आ गई। इसके बाद पायलट ने अपनी सूझबूझ का पर‍िचय देते हुए हेलीकॉप्टर को बरेली के पास एक खेत में सुरक्ष‍ित लैंड‍िंग कराई। जमीन पर किसी प्रकार की क्षति या चोट की सूचना नहीं है। एयरबेस से बचाव दल को रवाना कर दिया गया है।