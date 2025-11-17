बरेली में भारतीय वायुसेना के हेलीकाप्टर की आपात लैंडिंंग, पायलट की सूझबूझ से टला हादसा, गांव में अफरा-तफरी
भारतीय वायुसेना के एक नियमित प्रशिक्षण मिशन के दौरान उड़ान के दौरान तकनीकी खराबी के कारण बरेली के पास सुरक्षित और एहतियाती लैंडिंग की। हेलीकॉप्टर, वायुसैनिकों द्वारा त्वरित और त्वरित आपातकालीन कार्रवाई के साथ, सुरक्षित रूप से उतर गया।
जागरण संवाददाता, बरेली। बरेली के मीरगंज के गोरा लोकनाथपुर गांव तकनीकी खराबी के चलते वायुसेना के विमान की आपात लैंडिंग करानी पड़ी। इसके चलते क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। विमान के पायलट ने सूझबूझ का परिचय देते हुए एक किसान के खेत में बिना किसी को नुकसान पहुंचाए सुरक्षित उतार लिया।
विमान की इमरजेंसी लैंडिंग की सूचना मिलते ही वायुसेना के अधिकारी दूसरे हेलीकॉप्टर से मौके पर पहुंचे। जहां पर हेलीकाप्टर की प्राथमिक जांच की। इस हेलीकाप्टर में सवार सवार जवानों को दूसरे हेलीकॉप्टर से एयरबेस भेज दिया गया।रक्षा जनसंपर्क अधिकारी शांतनु प्रताप ने बताया कि भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर ALH में नियमित प्रशिक्षण के दौरान कोई तकनीकी खराबी आ गई। इसके बाद पायलट ने अपनी सूझबूझ का परिचय देते हुए हेलीकॉप्टर को बरेली के पास एक खेत में सुरक्षित लैंडिंग कराई। जमीन पर किसी प्रकार की क्षति या चोट की सूचना नहीं है। एयरबेस से बचाव दल को रवाना कर दिया गया है।
हेलीकॉप्टर के अचानक खेत में उतरने की सूचना से गांव और आसपास के क्षेत्र में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। मौके पर पर ग्रामीणों की भारी भीड़ जुट गई।
