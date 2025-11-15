बरेली: सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट की निविदा में देरी से नाराज शासन ने दिए नए चेयरमैन की नियुक्ति के आदेश

नीलेश प्रताप सिंह, जागरण, बरेली। शहर के सथरापुर में बनकर तैयार सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट के संचालन को आमंत्रित निविदा में हो रही देरी पर शासन ने नाराजगी जताई है। जागरण में प्रकाशित खबर का संज्ञान लेते हुए शासन ने स्थानीय प्रशासन से रिपोर्ट तलब कर ली है। निगम अधिकारियों ने शासन से नामित निविदा कमेटी के अध्यक्ष की ओर से ही निर्णय लंबित होने की बात कही। इस पर शासन ने तत्काल नए अध्यक्ष को नामित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही इसी वर्ष निविदा प्रक्रिया पूर्ण कर संचालन के लिए एजेंसी को परियोजना हैंडओवर करने को कहा है।

नगर निगम क्षेत्र के 80 वार्डों से हर दिन निकलते 500 टन कूड़े के निस्तारण के लिए नगर निगम ने 24 करोड़ से सथरापुर में सालिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट स्थल का विकास किया है। प्रसंस्करण संयंत्र स्थापना एवं प्लांट संचालन-रखरखाव के लिए नगर निगम ने मार्च में निविदा आमंत्रित की, जिसमें तकनीकी परीक्षण के बाद नौ एजेसियां चयनित की गई।

मार्च में आमंत्रित निविदा के लिए सितंबर तक कमेटी में शामिल अध्यक्ष सहायक निदेशक क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केंद्र के समक्ष तीन बार प्रजेंटेशन दिया, मगर निविदा प्रक्रिया नवंबर के दूसरे सप्ताह तक पूर्ण नहीं की जा सकी। इस पर दैनिक जागरण ने गुरुवार के अंक में ‘शासन में अटकी निविदा, कूड़े के लगे ढेर’ शीर्षक से प्रमुखता से खबर प्रकाशित की तो खलबली मच गई।