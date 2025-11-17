पति के साथ बाइक से घर जा रही महिला को 500 मीटर तक घसीट ले गया डंपर, गोंडा-लखनऊ हाइवे पर दिल दहला देने वाला हादसा

संवाद सूत्र, कर्नलगंज/भंभुआ (गोंडा)। गोंडा-लखनऊ हाइवे पर धौरहरा चौराहे के पास डंपर चालक की बड़ी लापरवाही सामने आई। पत्नी की दवा कराकर कर्नलगंज से वापस भंभुआ लौट रहे बाइक सवार शिक्षक को डंपर ने टक्कर मार दी। यही नहीं दुर्घटना के बाद भी डंपर नहीं रुका।

वह शिक्षक की पत्नी को 500 मीटर दूर तक घसीटते ले गया, शरीर के अंग क्षत विक्षत हो गए। घटना को देखकर हर कोई दंग रह गया। महिला की मौके पर ही मौत हो गई। शिक्षक पति को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, जहां चिकित्सक ने मेडिकल कालेज से संबद्ध बाबू ईश्वर शरण चिकित्सालय रेफर कर दिया।

जिला श्रावस्ती के डांडे कुइया निवासी महेश कुमार साहू किसान इंटर कालेज भंभुआ में सहायक अध्यापक पद पर कार्यरत हैं। भंभुआ में ही कमरा लेकर रहते हैं। सोमवार सुबह बाइक से बीमार पत्नी संगीता को कर्नलगंज अस्पताल लेकर दवा कराने आए थे। वह दवा लेकर भंभुआ वापस लौट रहे थे।

धौरहरा चौराहे पर पीछे से आ रहे तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी। बाइक सवार दंपती गिर पड़े। पत्नी डंपर में फंस कर घिसटते हुए पांच सौ मीटर दूर तक चली गई और मौत हो गई। दुर्घटना को देख आनन फानन में लोग घायल शिक्षक को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां डा. इमरान मोईद ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया।