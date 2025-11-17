दरभंगा में दर्दनाक हादसा, चचेरे भाइयों को अज्ञात वाहन ने रौंदा, एक की मौत दूसरा जख्मी
दरभंगा के सिंहवाड़ा में एक दुखद घटना सामने आई है। एक अज्ञात वाहन ने दो चचेरे भाइयों को टक्कर मार दी, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। इस घटना से ग्रामीणों में गुस्सा है, और पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
संवाद सहयोगी, सिंहवाड़ा (दरभंगा)। दरभंगा जिले सिंहवाड़ा में एक दर्दनाक हादसा सामने आया है। अतरबेल लभरवाड़ा एसएच पथ पर अज्ञात वाहन ने बाइक पर सवार दो युवक को रौंद कर फरार हो गया। घटना में एक की मौत दूसरा जख्मी हो गया है।
रविवार की रात दुर्घटना में रामपुरा मिर्जापुर जगनी निवासी हीरा नद्दाफ का पुत्र तुफैल नद्दाफ (15) की मौत घटनास्थल पर हो गई। बाइक पर सवार दूसरा युवक मोहम्मद साबीर नद्दाफ के पुत्र मोहम्मद सर्फे नद्दाफ को सिंहवाड़ा अस्पताल से गंभीर हालत डीएमसीएच रेफर किया गया है। मृतक व जख्मी युवक आपस में चचेरे भाई हैं।
शव को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेजा
सिंहवाड़ा थाना की पुलिस ने सोहेल नद्दाफ के शव को पोस्टमार्टम के लिए डीएमसीएच भेजा दिया है। बताया गया है कि दोनों चचेरा भाई 16 नवंबर की देर शाम बाइक से बिठौली की ओर जा रहे थे। अतरवेल रामपुरा पेट्रोल पंप के अज्ञात वाहन ने जबरदस्त ठोकर मार दी।
बाइक सहित दोनों युवक बाइक के साथ मुख्य पथ पर लहुलुहान होकर अचेत अवस्था में चीख रहे थे। आसपास के लोगों की भीड़ के बीच सिंहवाड़ा थाना की पुलिस ने स्थानीय स्वास्थ्य केन्द्र में भर्ती कराया। जहां चिकित्सा अधिकारी डा. सुबोध कुमार ने सोहेल नद्दाफ को मृत घोषित कर दिया।
जख्मी सर्फे नद्दाफ को उपचार के बाद गंभीर हालत डीएमसीएच रेफर कर दिया। प्रभारी चिकित्सा अधिकारी डा. प्रेमचंद प्रसाद ने घायल सर्फे नद्दाफ की भी हालत गंभीर बताई है। थानाध्यक्ष बसंत कुमार ने बताया कि ठोकर मारने वाले अज्ञात वाहन का पता लगाया जा रहा है।
घटना की सूचना के बाद मृतक सोहैल की मां नाजीया खातून चीत्कार मारकर रो रही थी। असमायिक निधन पर कांग्रेस नेता गुंजन चौधरी ने शोकाकुल परिवार को संवेदना व्यक्त कर पुलिस प्रशासन से मांग की है कि ठोकर मारकर भागने वाले वाहन की पहचान को लेकर जगह-जगह लगे सीसी कैमरे को खंगाला जा सकता है।
