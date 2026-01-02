Uttarakhand Weather Today : उत्तराखंड में बर्फबारी, इस शीतकाल में बाबा केदार का पहली बार हिमाभिषेक
Uttarakhand Weather Forecast: उत्तराखंड की ऊंची चोटियों पर लंबे इंतजार के बाद आखिरकार शीतकाल की पहली बर्फबारी शुरू हो गई है। केदारनाथ, बदरीनाथ, हेमकु ...और पढ़ें
जागरण टीम, देहरादून: Uttarakhand Ka Mausam लंबे इंतजार के बाद आखिरकार शीतकाल में उत्तराखंड की ऊंची चोटियों पर हिमपात का सिलसिला शुरू हो गया है। गुरुवार को चोटियों पर कहीं-कहीं हल्के हिमपात के बाद शुक्रवार शाम केदारनाथ, बदरीनाथ, हेमकुंड साहिब, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई।
इस बार नवंबर और दिसंबर में वर्षा और बर्फबारी का इंतजार बना रहा। क्रिसमस और नव वर्ष की पूर्व संध्या पर भी सैलानी बर्फबारी का इंतजार करते रहे। अब मौसम ने करवट बदलना शुरू कर दिया है। ताजा बर्फबारी से निचले इलाकों में सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है।
केदारनाथ धाम में सुबह मौसम ठीक था, लेकिन दोपहर बाद अचानक इसने करवट ली। केदारनाथ में वुड स्टोन के प्रभारी सोबन सिंह बिष्ट ने कहा कि ऊंची चोटियों पर बर्फबारी की शुरूआत होना राहत की बात है।
बदरीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब में भी हल्की बर्फबारी हुई। आसपास की चोटियों पर बर्फ जमी हुई है। पिथौरागढ़ के मुनस्यारी तहसील के अंतर्गत नंदा देवी, नंदा कोट, हरदेवल, त्रिशूल, राजरंभा और पंचाचूली की चोटियों पर बर्फबारी होती रही।
बादल छटने के बाद चोटियां चमकती नजर आईं। मुनस्यारी पहुंचे पर्यटक भी चोटियों का आनंद लेते दिखे। लिपुलेख, नावीढांग, गुंजी, कुटी और आदि कैलास में भी हल्का हिमपात हुआ। बागेश्वर जिले के कपकोट तहसील के ऊंचाई वाले इलाकों बोरबलड़ा, खाती तथा वाछम क्षेत्र में हल्की बूंदाबांदी के साथ बर्फबारी हुई।
कोहरे से उड़ानें प्रभावित
देहरादून: उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई वाले कई स्थानों पर जहां बर्फबारी शुरू हो गई है, वहीं मैदानी इलाकों में दोपहर तक कोहरा छाया रहा। दृश्यता प्रभावित होने का असर हवाई सेवाओं पर भी पड़ा। देहरादून हवाई अड्डे पर अहमदाबाद, दिल्ली, बेंगलुरु समेत विभिन्न शहरों से आने वाली सात उड़ानें अपने निर्धारित समय से देरी से पहुंचीं।
उत्तराखंड के मैदानी क्षेत्रों में शीत दिवस का यलो अलर्ट
देहरादून: मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार, शनिवार से प्रदेश में मौसम शुष्क रह सकता है। हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, चंपावत, पौड़ी और देहरादून जनपदों के मैदानी क्षेत्रों में कहीं-कहीं घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं।
हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में कहीं-कहीं शीत दिवस की स्थिति बनी रह सकती है। इसे लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है। पर्वतीय क्षेत्रों में कहीं-कहीं पाला पड़ने के आसार हैं। हाड़ कंपाने वाली ठंड के बीच हल्द्वानी स्थित एमबीपीजी कालेज में चल रही कुमाऊं विश्वविद्यालय की परीक्षा देने आईं दो छात्राओं की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल भेजना पड़ा।
प्रमुख शहरों का तापमान (डिग्री सेल्सियस)
|शहर
|अधिकतम
|न्यूनतम
|देहरादून
|21.3
|7.7
|ऊधमसिंह नगर
|13.6
|9.1
|मुक्तेश्वर
|12.7
|1.1
|नई टिहरी
|14.6
|2.2
यह भी पढ़ें- घने कोहरे ने थामे ट्रेन के पहिये, जनता एक्सप्रेस हुई रद; कुंभ व लिंक की रफ्तार पड़ी धीमी
यह भी पढ़ें- Snowfall In Kedarnath: उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, केदारनाथ धाम में हुई बर्फबारी
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।