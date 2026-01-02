घने कोहरे ने थामे ट्रेन के पहिये, जनता एक्सप्रेस हुई रद; कुंभ व लिंक की रफ्तार पड़ी धीमी
जागरण संवाददाता, देहरादून : घने कोहरे ने जनता एक्सप्रेस के पहिये थाम दिए हैं। जबकि, कुंभ एक्सप्रेस व लिंक एक्सप्रेस की रफ्तार धीमा कर दी है। वहीं, ट्रेन के रद होने और विलंब से चलने के कारण यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी।
ट्रेनों के बारे में जानकारी लेने के लिए यात्रियों की भीड़ पूछताछ केंद्र पर लगी रही। उधर, कुछ यात्रियों ने अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अन्य ट्रेनों का रुख किया तो कई लोगों ने बस व अन्य निजी वाहनों से यात्रा करना बेहतर समझा।
शुक्रवार को देहरादून रेलवे स्टेशन पर वाराणसी जंक्शन से आने वाली जनता एक्सप्रेस गाड़ी संख्या-151119 निर्धारित प्रात: 6:35 मिनट तक नहीं पहुंची। इससे देहरादून से रात्रि 18:30 मिनट पर रवाना होने वाली जनता एक्सप्रेस गाड़ी संख्या-15120 रद हो गई।
वहीं, लिंक एक्सप्रेस गाड़ी संख्या-14113 अपने निर्धारित समय सुबह 12:20 बजे देहरादून नहीं पहुंची। रेलवे सूत्रों ने बताया कि लिंक एक्सप्रेस करीब दो घंटे के विलंब से चल रही है।
हावड़ा जंक्शन से आने वाली कुंभ एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 12369 अपने निर्धारित शाम 18:10 मिनट पर नहीं पहुंच सकी। कुंभ एक्सप्रेस के छह घंटे विलंब से चलने के कारण रात 12 बजे के बाद स्टेशन पर पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।
इससे देहरादून से हावड़ा जंक्शन के लिए रवाना होने वाली कुंभ एक्सप्रेस गाड़ी संख्या 12370 भी अपने निर्धारित समय रात्रि 9:45 मिनट की बजाये देर से रवाना हुई।
