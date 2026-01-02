घने कोहरे ने थामे ट्रेन के पहिये, जनता एक्सप्रेस हुई रद; कुंभ व लिंक की रफ्तार पड़ी धीमी

जागरण संवाददाता, देहरादून : घने कोहरे ने जनता एक्सप्रेस के पहिये थाम दिए हैं। जबकि, कुंभ एक्सप्रेस व लिंक एक्सप्रेस की रफ्तार धीमा कर दी है। वहीं, ट्रेन के रद होने और विलंब से चलने के कारण यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी।

ट्रेनों के बारे में जानकारी लेने के लिए यात्रियों की भीड़ पूछताछ केंद्र पर लगी रही। उधर, कुछ यात्रियों ने अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए अन्य ट्रेनों का रुख किया तो कई लोगों ने बस व अन्य निजी वाहनों से यात्रा करना बेहतर समझा।