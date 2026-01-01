Language
    इस बार उत्तराखंड में फीका रहा नए साल का जश्‍न, बीते साल से काफी कम पहुंचे सैलानी; सामने आई वजह

    By Brijesh Bhatt Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 07:00 AM (IST)

    इस साल उत्तराखंड के चोपता और दुगलबिट्टा में नए साल पर पर्यटकों की संख्या में भारी कमी आई है, जिसका मुख्य कारण बर्फबारी का न होना है। पिछले वर्षों की त ...और पढ़ें

    चोपता एवं दुगलबिटटा में विगत वर्षों की भांति कम पहुंचे पर्यटक। जागरण

    संवाद सहयोगी, रुद्रप्रयाग। जनपद के पर्यटक स्थल चोपता एवं दुगलबिटटा में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष काफी कम संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं। हालांकि पर्यटकों ने पूरी रात जागकर शानदार तरीके से नववर्ष का जश्न मनाया।

    नववर्ष के अवसर पर चोपता में पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला एक सप्ताह से जारी था। विगत वर्षों में जहां अच्छी बर्फबारी होने से नववर्ष मनाने के लिए देश के विभिन्न राज्यों से हजारों की संख्या में पर्यटक चोपता व दुलबिटटा पहुंचते थे, लेकिन इस बार क्षेत्र में बर्फ न गिरने के कारण पर्यटकों की संख्या में कमी देखी गई।

    इस बार चोपता में एक हजार से नीचे यात्री ही नए साल के जश्न के लिए पहुंचे हैं। चोपता के सभी काटेज खाली रहने से व्यवसायियों के चेहरों पर भी मायूसी देखी गई। नववर्ष के आगमन तक सभी पर्यटकों ने कड़ाके की ठंड में रात्रि तक इंतजार किया। होटल व काटेज वालों ने अलाव की व्यवस्था भी की थी। नाच गाने के साथ ही नव वर्ष का स्वागत किया गया।

    वहीं जनपद मुख्यालय रुद्रप्रयाग, अगस्त्यमुनि, जखोली, ऊखीमठ, गुप्तकाशी समेत सभी स्थानों पर लोगों ने धूम धाम से नववर्ष का स्वागत किया। इस अवसर पर कोई भी अप्रिय घटना न हो इसके लिए चोपता के आस पास क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई। व्यापार संघ के अध्यक्ष चोपता अरविंद मैठाणी, जयवीर नेगी, दिनेश भंडारी, नवीन मैठाणी ने बताया कि पिछले वर्षों की तुलना में इस बार नाममात्र पर्यटक ही चोपता पहुंचे हैं। जिससे उनके होटल एवं काटेज खाली पड़े हैं। बताया कि इस वर्ष बर्फबारी न होने से पयटकों की संख्या में कमी आई है।

    चौकी प्रभारी चोपता सतीश चन्द्र शाह ने बताया कि चोपता में लगभग 120 वाहन से देर शाम तक लगभग 600 पर्यटक ही नववर्ष के लिए चोपता पहुंचे हैं। बताया कि सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस स्तर से सभी तैयारियां पूरी है। रातभर पुलिस स्तर से गश्त जारी रहेगा।

