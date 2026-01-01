संवाद सहयोगी, रुद्रप्रयाग। जनपद के पर्यटक स्थल चोपता एवं दुगलबिटटा में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष काफी कम संख्या में पर्यटक पहुंचे हैं। हालांकि पर्यटकों ने पूरी रात जागकर शानदार तरीके से नववर्ष का जश्न मनाया। नववर्ष के अवसर पर चोपता में पर्यटकों के पहुंचने का सिलसिला एक सप्ताह से जारी था। विगत वर्षों में जहां अच्छी बर्फबारी होने से नववर्ष मनाने के लिए देश के विभिन्न राज्यों से हजारों की संख्या में पर्यटक चोपता व दुलबिटटा पहुंचते थे, लेकिन इस बार क्षेत्र में बर्फ न गिरने के कारण पर्यटकों की संख्या में कमी देखी गई।

इस बार चोपता में एक हजार से नीचे यात्री ही नए साल के जश्न के लिए पहुंचे हैं। चोपता के सभी काटेज खाली रहने से व्यवसायियों के चेहरों पर भी मायूसी देखी गई। नववर्ष के आगमन तक सभी पर्यटकों ने कड़ाके की ठंड में रात्रि तक इंतजार किया। होटल व काटेज वालों ने अलाव की व्यवस्था भी की थी। नाच गाने के साथ ही नव वर्ष का स्वागत किया गया।