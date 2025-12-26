Language
    केदारनाथ की सुरक्षा का जिम्मा ITBP के पास, वर्तमान में 30 जवान हैं धाम में तैनात

    By Brijesh BhattEdited By: Sunil Negi
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 08:13 PM (IST)

    केदारनाथ धाम की शीतकालीन सुरक्षा के लिए भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आइटीबीपी) के लगभग 30 जवान तैनात किए गए हैं। इनके साथ पांच उत्तराखंड पुलिसकर्मी भी सेवा ...और पढ़ें

    सांकेतिक तस्वीर।

    संवाद सहयोगी, जागरण, रुद्रप्रयाग: केदारनाथ धाम की शीतकालीन सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से इस वर्ष भी भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (आइटीबीपी) की तैनाती की गई है। वर्तमान में धाम में आइटीबीपी के लगभग 30 जवान तैनात हैं, जबकि उत्तराखंड पुलिस के पांच कर्मी भी लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं।

    बर्फबारी और अत्यधिक ठंड के बावजूद धाम की सुरक्षा में किसी प्रकार की कमी न आए। इसके लिए हर वर्ष की तरह इस बार भी शासन द्वारा आइटीबीपी को तैनात किया गया है। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि केदारनाथ धाम में शीतकाल के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नियमित रूप से आइटीबीपी की तैनाती की जाती है।

    उन्होंने बताया कि इस वर्ष भी आइटीबीपी के 30 जवानों को धाम में तैनात किया गया है, जो कपाट बंद होने के बाद से लेकर शीतकाल के पूरे अवधि तक सुरक्षा और निगरानी का कार्य संभालेंगे। इसके साथ ही पांच पुलिसकर्मी भी निरंतर धाम में तैनात रहकर आवश्यक सेवाएं प्रदान कर रहे हैं।

    गौरतलब है कि केदारनाथ मंदिर के गर्भ गृह को स्वर्ण मंडित करने के बाद बदरी-केदार मंदिर समिति ने शीतकाल में केदारनाथ धाम की सुरक्षा के लिए आइटीबीपी की तैनाती की मांग सरकार से की थी। इसके बाद से हर वर्ष 2022 से कपाट बंद होने से लेकर कपाट खुलने तक केदारनाथ धाम में आइटीबीपी की तैनाती सुनिश्चित की जा रही है।

    जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि केदारनाथ में कपाट बंद होने के बाद मंदिर की सुरक्षा में पुलिस व पीएसी की तैनाती थी। अब आइटीबीपी तैनात हो गई है।

