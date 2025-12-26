केदारनाथ रोपवे की राह में सड़कों और पुलों की कड़ी परीक्षा, प्रशासन को सता रही इस बात की चिंता

अश्वनी त्रिपाठी, देहरादून। केदारनाथ धाम के लिए प्रस्तावित रोपवे परियोजना को धरातल पर उतारने से पहले सबसे बड़ी चुनौती हाईवे और पुलों से मिलेगी। ब्रिडकुल के मुताबिक रोपवे निर्माण में प्रयुक्त होने वाली मशीनरी-निर्माण सामग्री सामान्य परियोजनाओं की तुलना में कहीं अधिक भारी, लंबी और तकनीकी रूप से संवेदनशील होगी, इसलिए सड़कों की चौड़ाई व पुलों की क्षमता मशीनरी का भार सहने के अनुरूप करनी होगी। ऐसा किए बगैर रोपवे का निर्माण संभव नहीं होगा।

रुद्रप्रयाग से केदारनाथ को जाने वाला गुप्तकाशी-सीतापुर-सोनप्रयाग मार्ग इस परियोजना की रीढ़ है, यही मार्ग सबसे अधिक संवेदनशील है। गुप्तकाशी से सीतापुर के बीच कई स्थानों पर सड़क बेहद संकरी है, जहां पहाड़ी कटान व तीखे मोड़ों के कारण बड़े ट्रेलर का घूमना मुश्किल होगा।

इस खंड में कई जगह कैरिज-वे की चौड़ाई 6-7 मीटर से भी कम है, जबकि रोपवे के लिए आने वाली भारी केबल-रील व टावर सेगमेंट के लिए कम से कम 10-12 मीटर चौड़ाई की आवश्यकता होगी।



सोनप्रयाग तक मार्ग भूस्खलन के लिए संवेदनशील

सीतापुर से सोनप्रयाग तक का हिस्सा भूस्खलन की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील है। यहां सड़क नदी के बेहद पास से गुजरती है, शोल्डर लगभग न के बराबर हैं। कुछ स्थानों पर सड़क का अलाइनमेंट अस्थायी सुधारों के सहारे टिका हुआ है। सोनप्रयाग बाजार क्षेत्र में कम स्थान के कारण भारी वाहनों की आवाजाही असंभव है। रोपवे की समस्त सामग्री यहीं तक सड़क मार्ग से पहुंचेगी, इसके आगे गौरीकुंड से केदारनाथ तक पैदल मार्ग है।



टेंशनिंग सिस्टम-काउंटर-वेट से पुलों पर बढ़ेगा लोड

रोपवे के हाल रोप व कैरियर रोप विशाल स्टील केबल-रील में आते हैं, जिनका वजन सैकड़ों टन होता है। इन्हें ले जाने के लिए लंबे-चौड़े ट्रेलर की जरूरत होगी, जिसके लिए बड़े रेडियस वाले मोड़ और मजबूत पुल अनिवार्य हैं। रोपवे के खंभों के प्री-फैब्रिकेटेड स्टील सेगमेंट तथा ड्राइव व रिटर्न स्टेशन की मशीनरी जैसे बुल-व्हील, हाई-टार्क मोटर और गियरबाक्स भी अत्यधिक भारी होते हैं।