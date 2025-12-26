उत्तराखंड में ढाई लाख टन चावल का आर्डर, नए साल से होगा वितरण

राज्य ब्यूरो, जागरण, देहरादून। अब उत्तराखंड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत चावल के संकट से लोगों को राहत मिलने जा रही है। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग ने माह जनवरी के लिए करीब ढाई लाख टन चावल की आपूर्ति का आर्डर कंपनी को दे दिया है, जिससे नए साल से प्रदेश के सभी जिलों में राशन वितरण सामान्य हो जाएगा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बीते कुछ महीनों से खासकर पर्वतीय जिलों सहित कई क्षेत्रों में चावल की कमी की समस्या सामने आ रही थी। व्यवस्था परिवर्तन के कारण राशन डिपो तक समय पर चावल नहीं पहुंच पा रहा था, जिससे उपभोक्ताओं को परेशानी झेलनी पड़ रही थी। अब सरकार ने आपूर्ति व्यवस्था को बहाल करने के लिए वेंडर को आर्डर दिया है।

नए साल से राज्य खाद्य योजना के तहत राशन वितरण की संरचना में भी बदलाव किया जा रहा है। अब लाभार्थियों को प्रति यूनिट पांच किलो गेहूं और ढाई किलो चावल मिलेगा, जबकि इससे पहले साढ़े सात किलो चावल दिया जा रहा था।