Cyber Crime: वर्क फ्रॉम होम का झांसा देकर ठगे 6.97 लाख रुपये, मुनाफे का लालच पड़ा महंगा

जागरण संवाददाता, देहरादून। साइबर ठगों ने दून के एक व्यक्ति को वर्क फ्राम होम का झांसा देकर उनसे 6.97 लाख रुपये की ठगी कर दी। इस मामले में पटेलनगर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

पुलिस को दी तहरीर में प्रदीप कुमार निवासी टर्नर रोड ने बताया कि 30 अक्टूबर को उनके मोबाइल पर टेलीग्राम के माध्यम से नेहा शर्मा ने वर्क फ्राम होम का मैसेज भेजा। इसमें गूगल के माध्यम से कुछ प्रतिष्ठानों को 5 स्टार रेटिंग व व गूगल रिव्यू देने की बात कही गई।