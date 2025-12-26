Cyber Crime: वर्क फ्रॉम होम का झांसा देकर ठगे 6.97 लाख रुपये, मुनाफे का लालच पड़ा महंगा
देहरादून में साइबर अपराध का मामला सामने आया है, जिसमें वर्क फ्रॉम होम का झांसा देकर एक व्यक्ति से 6.97 लाख रुपये की ठगी की गई। पीड़ित को मुनाफे का लाल ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, देहरादून। साइबर ठगों ने दून के एक व्यक्ति को वर्क फ्राम होम का झांसा देकर उनसे 6.97 लाख रुपये की ठगी कर दी। इस मामले में पटेलनगर कोतवाली पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस को दी तहरीर में प्रदीप कुमार निवासी टर्नर रोड ने बताया कि 30 अक्टूबर को उनके मोबाइल पर टेलीग्राम के माध्यम से नेहा शर्मा ने वर्क फ्राम होम का मैसेज भेजा। इसमें गूगल के माध्यम से कुछ प्रतिष्ठानों को 5 स्टार रेटिंग व व गूगल रिव्यू देने की बात कही गई।
शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्हें एक ग्रुप में जोड़ा गया जिसमें वर्क फ्राम होम से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जा रही थी। वह मुनाफा कमाने के लालच में आ गए। 31 अक्टूबर को स्मिता नामक युवती ने खुद को गूगल का कर्मचारी बताया और उनसे टास्क देकर निवेश करवाना शुरू कर दिया।
यह भी पढ़ें- देहरादून अस्पताल: आईसीयू में शिफ्टिंग के दौरान बुजुर्ग की मौत, परिजनों का हंगामा
मुनाफा होने पर उनसे मोटी रकम लगाई गई और 6.97 लाख निवेश करने के बाद उन्हें ग्रुप से बाहर कर दिया। पटेलनगर कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक चंद्रभान अधिकारी ने बताया कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। जिन खातों में रकम गई है, उनका पता कराया जा रहा है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।