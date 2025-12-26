Language
    देहरादून अस्पताल: आईसीयू में शिफ्टिंग के दौरान बुजुर्ग की मौत, परिजनों का हंगामा

    By Sumit Kumar Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 11:11 AM (IST)

    बीते बुधवार को चंद्रबनी चोइला निवासी 90 वर्षीय जौहरी पाल को किया था इमरजेंसी में भर्ती। जागरण

    जागरण संवाददाता, देहरादून। राजकीय दून मेडिकल कालेज अस्पताल के इमरजेंसी में श्वास व दिमाग की नस से पीडित भर्ती बुजुर्ग मरीज ने आइसीयू में शिफ्ट करने के दौरान दम तोड़ दिया।

    इस दौरान स्वजन ने हंगामा किया। डाक्टरों पर आरोप लगाया कि इमरजेंसी से आइसीयू में शिफ्ट करने के दौरान मरीज को आक्सीजन फ्लोमीटर नहीं लगाया गया जिससे उनकी जान चली गई।

    घटना गुरुवार रात तकरीबन नौ बजे की है। जानकारी के मुताबिक सांस के मरीज चंद्रबनी चोईला निवासी 90 वर्षीय बुजुर्ग जौहरी पाल की हालात बिगड़ी तो स्वजन बीते बुधवार को उन्हें दून अस्पताल लेकर आए और इमरजेंसी में भर्ती कराया। मृतक के बेटे वीरेंद्र और पोते पंकज ने बताया कि डाक्टरों ने गुरुवार को उन्हें इमरजेंसी से आइसीयू में शिफ्ट करने को कहा।

    इसके लिए दोपहर को उन्होंने 1700 रुपये की पर्ची भी काटी। लेकिन, चार घंटे तक आइसीयू में बेड न मिलने से इंतजार करते रहे। रात को एक बेड खाली हुआ तो उन्हें इमरजेंसी से आइसीयू में शिफ्ट करने लगे। लेकिन मरीज को दौरान आक्सीजन फ्लोमीटर नहीं लगाया गया। जबकि वे पहले से श्वास के पीड़ित थे। जिसकी वजह से बीच में ही दम तोड़ दिया।

    इस घटना के बाद स्वजन एकत्रित हुए और विरोध करने लगे। इस दौरान वीडियो बनाने लगे तो डाक्टरों ने उन्हें रोका और धमकाने लगे कि सीधे बाहर चले जाएं। इस पर एक डाक्टर चिढ़ गया तो उसने स्वजन को वहां से बाहर भगा दिया। वहीं, इस मामले में प्रभारी चिकित्सा अधीक्षक डा. सुशील ओझा ने बताया कि मामले की जांच कराई जाएगी। संबंधित से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा।