देहरादून अस्पताल: आईसीयू में शिफ्टिंग के दौरान बुजुर्ग की मौत, परिजनों का हंगामा

जागरण संवाददाता, देहरादून। राजकीय दून मेडिकल कालेज अस्पताल के इमरजेंसी में श्वास व दिमाग की नस से पीडित भर्ती बुजुर्ग मरीज ने आइसीयू में शिफ्ट करने के दौरान दम तोड़ दिया। इस दौरान स्वजन ने हंगामा किया। डाक्टरों पर आरोप लगाया कि इमरजेंसी से आइसीयू में शिफ्ट करने के दौरान मरीज को आक्सीजन फ्लोमीटर नहीं लगाया गया जिससे उनकी जान चली गई। घटना गुरुवार रात तकरीबन नौ बजे की है। जानकारी के मुताबिक सांस के मरीज चंद्रबनी चोईला निवासी 90 वर्षीय बुजुर्ग जौहरी पाल की हालात बिगड़ी तो स्वजन बीते बुधवार को उन्हें दून अस्पताल लेकर आए और इमरजेंसी में भर्ती कराया। मृतक के बेटे वीरेंद्र और पोते पंकज ने बताया कि डाक्टरों ने गुरुवार को उन्हें इमरजेंसी से आइसीयू में शिफ्ट करने को कहा।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें