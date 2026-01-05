Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    केदारनाथ धाम में लगातार चौथे दिन हुई बर्फबारी, निचले इलाकों में बढ़ा शीतलहर का प्रकोप

    By Brijesh Bhatt Edited By: Sunil Negi
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 08:39 PM (IST)

    केदारनाथ धाम में लगातार चौथे दिन सोमवार को बर्फबारी हुई। जिससे दोपहर बाद धाम का तापमान काफी गिर गया। निचले इलाकों में भी शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया है। ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    केदारनाथ धाम समेत ऊंची चोटियों पर लगातार चौथे दिन सोमवार को भी बर्फबारी हुई।

    संवाद सहयोगी, जागरण, रुद्रप्रयाग: केदारनाथ धाम समेत ऊंची चोटियों पर लगातार चौथे दिन बर्फबारी हुई। सोमवार दोपहर बाद हुई बर्फबारी के बाद धाम का मौसम बहुत ठंडा हो गया। वहीं तापमान गिरने से निचले इलाकों में भी शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया। बर्फबारी से केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य भी प्रभावित हुए हैं।

    सोमवार को केदारनाथ में सुबह मौसम ठीक था, लेकिन दोपहर बाद केदारनाथ धाम समेत ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई। हालांकि अभी बर्फ जमनी शुरू नहीं हुई है। बर्फबारी होने से धाम में तापमान गिरने से मौसम काफी ठंडा हो गया है।

    Kedarnath Temple (1)

    इसका असर पुनर्निर्माण कार्यों पर भी पड़ा है। उम्मीद जताई जा रही है कि जनवरी के आने वाले दिनों में अच्छी बर्फबारी होने के आसार हैं। वहीं जिला मुख्यालय समेत पूरे जनपद में बादलों के बीच सूर्य देव ने दर्शन दिए।

    चटख धूप न होने से शीतलहर का प्रकोप जारी है। जनपद में कई जगहों पर ठंड से बचने के लिए प्रशासन ने अलाव की व्यवस्था की हुई है।

    Kedarnath snow

    वुड स्टोन के प्रभारी सोबन सिंह बिष्ट ने बताया कि केदारनाथ धाम समेत ऊंची चोटियों पर दोपहर बाद बर्फबारी हुई है। इससे धाम में तापमान गिरने से मौसम ठंडा हो गया। केदारनाथ धाम में कार्य करना मुश्किल हो रहा है।

    यह भी पढ़ें- Snowfall In Kedarnath: इंद्र देव ने बाबा केदार का किया हिमाभिषेक, केदारनाथ में दूसरे दिन भी हुई हल्की बर्फबारी

    यह भी पढ़ें- Snowfall In Kedarnath: उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज, केदारनाथ धाम में हुई बर्फबारी