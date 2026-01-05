केदारनाथ धाम में लगातार चौथे दिन हुई बर्फबारी, निचले इलाकों में बढ़ा शीतलहर का प्रकोप

संवाद सहयोगी, जागरण, रुद्रप्रयाग: केदारनाथ धाम समेत ऊंची चोटियों पर लगातार चौथे दिन बर्फबारी हुई। सोमवार दोपहर बाद हुई बर्फबारी के बाद धाम का मौसम बहुत ठंडा हो गया। वहीं तापमान गिरने से निचले इलाकों में भी शीतलहर का प्रकोप बढ़ गया। बर्फबारी से केदारनाथ पुनर्निर्माण कार्य भी प्रभावित हुए हैं।

सोमवार को केदारनाथ में सुबह मौसम ठीक था, लेकिन दोपहर बाद केदारनाथ धाम समेत ऊंची चोटियों पर बर्फबारी हुई। हालांकि अभी बर्फ जमनी शुरू नहीं हुई है। बर्फबारी होने से धाम में तापमान गिरने से मौसम काफी ठंडा हो गया है।

इसका असर पुनर्निर्माण कार्यों पर भी पड़ा है। उम्मीद जताई जा रही है कि जनवरी के आने वाले दिनों में अच्छी बर्फबारी होने के आसार हैं। वहीं जिला मुख्यालय समेत पूरे जनपद में बादलों के बीच सूर्य देव ने दर्शन दिए।