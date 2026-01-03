Uttarakhand Weather: उच्च हिमालय की चोटियों पर दूसरे दिन भी बर्फबारी, खलिया टॉप में न्यूनतम तापमान -4 डिग्री
पिथौरागढ़ के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में लगातार दूसरे दिन हिमपात हुआ। नंदा देवी, पंचाचूली सहित कई ऊंची चोटियों पर हल्की बर्फबारी दर्ज की गई। धारचूला की ...और पढ़ें
जागरण टीम, मुनस्यारी-धारचूला । सीमांत जनपद पिथौरागढ़ के उच्च हिमालयी क्षेत्रों में हिमपात का सिलसिला दूसरे दिन भी जारी रहा। शुक्रवार को हुई बर्फबारी के बाद शनिवार को भी नंदा देवी, पंचाचूली, नंदाकोट, राजरंभा, हरदेवल, त्रिशूल सहित आसपास की ऊंची चोटियों पर हल्का हिमपात हुआ।
धारचूला की व्यास घाटी में कैलास मानसरोवर के प्रमुख पड़ाव गुंजी में शनिवार दिन में तेज हवाएं चली। पूरा उच्च हिमालय कड़ाके की ठंड में है। मुनस्यारी का न्यूनतम तापमान माइनस दो और अधिकतम नौ डिग्री सेल्सियस है।
खलिया टॉप का न्यूनतम तापमान माइनस चार ओर अधिकतम छह डिग्री सेल्सियस और गुंजी का न्यूनतम तापमान माइनस चार डिग्री सेल्सियस है।
