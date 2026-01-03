Snowfall Alert: उत्तराखंड में आज भी बर्फबारी के आसार, इन दो जिलों में भीषण शीत दिवस की चेतावनी

जागरण संवाददाता, देहरादून। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार शीतकाल में उत्तराखंड की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। शुक्रवार शाम केदारनाथ, बदरीनाथ, हेमकुंड साहिब, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई।

मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज शनिवार को भी ऊंची चोटियों पर हिमपात जारी रहने के आसार हैं। हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, चंपावत,पौड़ी और देहरादून जनपदों के मैदानी क्षेत्रों में कहीं-कहीं घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं। हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में कहीं-कहीं शीत दिवस की स्थिति बनी रह सकती है। इसे लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है।