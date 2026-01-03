Language
    Snowfall Alert: उत्तराखंड में आज भी बर्फबारी के आसार, इन दो जिलों में भीषण शीत दिवस की चेतावनी

    By VIJAY JOSHIEdited By: Nirmala Bohra
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 12:39 PM (IST)

    उत्तराखंड की ऊंची चोटियों पर आखिरकार बर्फबारी शुरू हो गई है, जिसमें केदारनाथ, बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब शामिल हैं। मौसम विभाग ने आज भी हिमपात जारी रहन ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    ऊंची चोटियों पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू। जागरण आर्काइव

    जागरण संवाददाता, देहरादून। लंबे इंतजार के बाद आखिरकार शीतकाल में उत्तराखंड की ऊंची चोटियों पर बर्फबारी का सिलसिला शुरू हो गया है। शुक्रवार शाम केदारनाथ, बदरीनाथ, हेमकुंड साहिब, पिथौरागढ़ और बागेश्वर के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हुई।

    मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज शनिवार को भी ऊंची चोटियों पर हिमपात जारी रहने के आसार हैं। हरिद्वार, ऊधमसिंह नगर, नैनीताल, चंपावत,पौड़ी और देहरादून जनपदों के मैदानी क्षेत्रों में कहीं-कहीं घना कोहरा छाए रहने के आसार हैं। हरिद्वार और ऊधमसिंह नगर में कहीं-कहीं शीत दिवस की स्थिति बनी रह सकती है। इसे लेकर यलो अलर्ट जारी किया गया है।

    नोट- इस खबर को लगातार अपडेट किया जा रहा है। हम अपने सभी पाठकों को पल-पल की खबरों से अपडेट करते हैं। हम लेटेस्ट और ब्रेकिंग न्यूज को तुरंत ही आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। प्रारंभिक रूप से प्राप्त जानकारी के माध्यम से हम इस समाचार को निरंतर अपडेट कर रहे हैं। ताजा ब्रेकिंग न्यूज़ और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए जागरण के साथ।

