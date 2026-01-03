Uttarakhand Weather: हिमपात से हिमालयी गांवों में शीतलहर का प्रकोप, 0 डिग्री तक गिरा पारा; जमा नलों का पानी

मौसम में अचानक आई ठंड से बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत पड़ रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में सुबह-शाम ठंड का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है।

जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी शिखा सुयाल ने बताया कि जिले में शीतलहर को लेकर प्रशासन सतर्क है। संबंधित विभागों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। उन्होंने लोगों से अनावश्यक रूप से सुबह और देर रात घर से बाहर न निकलने, गर्म कपड़ों का उपयोग करने और बुजुर्गों व बच्चों का विशेष ध्यान रखने की अपील की है। साथ ही पेयजल और पशुपालन से जुड़ी समस्याओं पर नजर रखी जा रही है। कहा कि सभी तहसीलों में अलाव की व्यवस्था की गई है।

