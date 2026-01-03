पिथौरागढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा, सातसिलिंग-थल मार्ग पर खाई में गिरी कार; दो की मौत
पिथौरागढ़ के सातसिलिंग-थल मार्ग पर रिण बिछुल के पास शुक्रवार देर रात एक आल्टो कार गहरी खाई में गिर गई। इस भीषण दुर्घटना में दो लोगों की मौके पर ही मौत ...और पढ़ें
जागरण टीम , पिथौरागढ़/ थल। सातसिलिंग -थल मार्ग पर रिण बिछुल के पास शुक्रवार की देर रात्रि एक आल्टो कार लगभग दो सौ मीटर गहरी खाई में गिर गई । कार में सवार दो लोगों की मोत् हो गई और चालक हो गया । मध्य रात्रि के आसपास हुई दुर्घटना के मृतकों के शव शनिवार सुबह निकाले जा सके । वाहन के परखच्चे उड़ गए ।
शुक्रवार रात्रि लगभग साढृे ग्यारह बजे के आसपास थल की तरफ से आ रही आल्टो कार संख्या यूए 05 -4405 रिण बिछुल नामक स्थान पर अनियंत्रित होकर लगभग दो सौ मीटर गहरी खाई में गिर गई। दुर्घटना की सूचना मिलते ही थल से पुलिस दल रवाना हुआ । मौके पर पुलिस और स्थानीय युवा राहत एवं बचाव कार्य में जुट गए।
कड़ाके की ठंड और तीखी खाई होने से रात को एक व्यक्ति संजू पुत्र नरोत्तम प्रसाद निवासी जीआइसी पिथौरागढ़ को खाई से निकाला और 108 चिकित्सा वाहन से घायल को रात को जिला अस्पताल पिथौरागढ़ भेजा गया। घायल बेहोश था। वाहन में तीन लोगों के होने की सूचना थी। रात को रेस्कयू में दो लोगों का पता नहीं चल सका।
शनिवार सुबह फिर से रेस्क्यू चलाया गया। सुबह दस बजे के आसपास खाई से संजय कुमार 32 वर्ष पुत्र प्रेम राम निवासी पंडा पिथौरागढ़ और हीरा सिंह खड़ायत उर्फ हयात 36 वर्ष पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी सातसिलिग के शव मिले। थल थानाध्यक्ष प्रकाश पांडेय के नेतृत्व में पुलिस ने शवों का पंचनामा भर कर पोस्टमार्टम के लिए जिला मुख्यालय भेजा।
जिला अस्पताल में तैनात चिकित्सक डॉ. आशु अवस्थी ने बताया कि घायल के कमर, पैर, कान सहित शरीर के कई हिस्सों में चोटें आई हैं, हालांकि उसकी स्थिति फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। इस घटना से सातसिलिंग और पंडा क्षेत्र में शोक व्याप्त है।
