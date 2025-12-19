Language
    पिथौरागढ़ में मुर्गी फार्म में लगी आग, दो हजार से अधिक मुर्गियां जिंदा जलीं

    By Vijay Upreti Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Fri, 19 Dec 2025 07:00 PM (IST)

    थल के तड़ीगांव में एक मुर्गी फार्म में आग लगने से दो हजार से अधिक मुर्गियां जिंदा जल गईं। शॉर्ट सर्किट से लगी आग में लाखों रुपये का नुकसान हुआ। दिनेश ...और पढ़ें

    तड़ीगांव में मुर्गी फार्म में लगी आग.Jagran

    संवाद सूत्र, थल। तहसील थल क्षेत्र के तड़ीगांव में एक मुर्गी फार्म में अचानक आग लग गई, जिससे दो हजार से अधिक मुर्गियां जिंदा जलकर मर गईं। आग से लाखों रुपये का नुकसान हुआ है। आग लगने का कारण शाट सर्किट बताया जा रहा है।

    तड़ीगांव निवासी दिनेश चंद ने स्वरोजगार के लिए बैंक से ऋण लेकर यह मुर्गी फार्म स्थापित किया था। शुक्रवार की सुबह, दिनेश चंद मुर्गियों को बेचने के लिए मुवानी गए हुए थे। सुबह करीब साढ़े दस बजे, शाट सर्किट के कारण मुर्गी फार्म के दूसरे मंजिल में आग लग गई।

    आग इतनी भयंकर थी कि फार्म के दूसरे मंजिल पर बना टिन और प्लाई का फर्श जलकर नष्ट हो गया, और लगभग दो हजार मुर्गियां जलकर मर गईं। इसके अलावा, फार्म के अंदर की बिजली वायरिंग और मुर्गियों के लिए रखा 15 कट्टा चारा भी जलकर राख हो गया। आसपास के ग्रामीणों ने कड़ी मेहनत कर आग पर काबू पाया।

    सूचना मिलने पर थल तहसील के तहसीलदार डीसी मिश्रा, राजस्व उपनिरीक्षक विपिन कापड़ी, दीपक पंचोली और भूपेंद्र पंत मौके पर पहुंचे। राजस्व टीम ने घटना का मुआयना कर क्षति का आकलन किया और रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को भेज दी।