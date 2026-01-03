उत्तराखंड में हादसा: कार दो सौ मीटर गहरी खाई में गिरी, एक घायल और दो लापता

जागरण संवाददाता, पिथौरागढ़। जनपद के थाना थल क्षेत्र अंतर्गत पिथौरागढ़ थल मार्ग पर रिण–बिछुल क्षेत्र में शुक्रवार देर रात एक कार खाई में गिर गई। प्राप्त सूचना के अनुसार एक ऑल्टो वाहन अनियंत्रित होकर लगभग 200 मीटर गहरी खाई में जा गिरा। हादसे की सूचना मिलते ही थाना थल से पुलिस फोर्स मौके के लिए रवाना की गई।

संबंधित क्षेत्र के पटवारी ने बताया कि दुर्घटना में घायल एक व्यक्ति को स्थानीय ग्रामीणों की मदद से रेस्क्यू कर 108 एंबुलेंस के माध्यम से अस्पताल भेजा गया है। घायल व्यक्ति बेहोशी की हालत में था। उसकी पहचान संजू पुत्र नरोत्तम प्रसाद, निवासी जीआईसी पिथौरागढ़ के रूप में हुई है।

स्वजनों से मिली जानकारी के अनुसार संजू के पिता का एक दिन पूर्व ऑपरेशन हुआ था, संजू तीन अन्य लोगों के साथ पिथौरागढ़ से थल की ओर गया था। बताया गया कि एक व्यक्ति देवलथल में ही उतर गया था, जबकि शेष तीन लोग वापस लौट रहे थे। रिण–बिछुल स्कूल के पास वाहन असंतुलित होकर खाई में गिर गया। वाहन पूरी तरह से चकनाचूर हो गया। थल थाना अध्यक्ष प्रकाश पांडे के अनुसार दुर्घटना का समय लगभग रात 11:30 बजे बताया जा रहा है।