जागरण टीम, पिथौरागढ़ /मुनस्यारी,/ गंगोलीहाट/, गणाईगंगोली। अंंग्रेजी नववर्ष के अवसर पर जनपद पिथौरागढ़ के धार्मिक और पर्यटन स्थलों में श्रद्धा और उत्साह का माहौल देखने को मिला। विश्व प्रसिद्धlहाट कालिका मंदिर में नववर्ष के पहले दिन भक्तों की अपार भीड़ उमड़ी। सुबह से सायं तक मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा।

इसके अलावा चामुंडा मंदिर, अम्बिका मंदिर, वैष्णवी मंदिर और पाताल भुवनेश्वर गुफा में भी बड़ी संख्या में भक्तों ने पूजा-अर्चना कर अपने इष्ट देवों का आशीर्वाद लिया। श्रद्धालुओं ने परिवार, क्षेत्र और समाज की सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य और कल्याण की कामना के साथ नए वर्ष की शुरुआत की। हाट कालिका मंदिर मार्ग दिनभर वाहनों से भरा रहा और पुलिस को यातायात व्यवस्था संभालनी पड़ी।

इधर पर्यटन नगरी मुनस्यारी में भी नववर्ष को लेकर विशेष चहल-पहल रही। यहां होटल, लॉज और होमस्टे पूरी तरह भरे रहे और रोजाना पर्यटकों का आगमन जारी है। खलिया टॉप में माइनस 5 डिग्री सेल्सियस में नववर्ष के जश्न का प्रमुख केंद्र बना, जहां करीब 110 लोगों ने नए साल का स्वागत किया। हालांकि क्षेत्र में अभी बर्फबारी नहीं हुई है, इसके बावजूद खलिया की ऊंचाइयों से हिमालयी दृश्यों का आनंद लेने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे।