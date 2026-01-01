Language
    खलिया टॉप: माइनस 5 डिग्री में पर्यटकों ने मनाया नए साल का जश्न, सुबह उठे तो दिखा जन्‍नत का नजारा

    By Omprakash Awasthi Edited By: Nirmala Bohra
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 04:30 PM (IST)

    मुनस्यारी के खालिया टॉप में नववर्ष मनाते पर्यटक। जागरण

    जागरण टीम, पिथौरागढ़ /मुनस्यारी,/ गंगोलीहाट/, गणाईगंगोली। अंंग्रेजी नववर्ष के अवसर पर जनपद पिथौरागढ़ के धार्मिक और पर्यटन स्थलों में श्रद्धा और उत्साह का माहौल देखने को मिला। विश्व प्रसिद्धlहाट कालिका मंदिर में नववर्ष के पहले दिन भक्तों की अपार भीड़ उमड़ी। सुबह से सायं तक मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा।

    इसके अलावा चामुंडा मंदिर, अम्बिका मंदिर, वैष्णवी मंदिर और पाताल भुवनेश्वर गुफा में भी बड़ी संख्या में भक्तों ने पूजा-अर्चना कर अपने इष्ट देवों का आशीर्वाद लिया। श्रद्धालुओं ने परिवार, क्षेत्र और समाज की सुख-समृद्धि, स्वास्थ्य और कल्याण की कामना के साथ नए वर्ष की शुरुआत की। हाट कालिका मंदिर मार्ग दिनभर वाहनों से भरा रहा और पुलिस को यातायात व्यवस्था संभालनी पड़ी।

    इधर पर्यटन नगरी मुनस्यारी में भी नववर्ष को लेकर विशेष चहल-पहल रही। यहां होटल, लॉज और होमस्टे पूरी तरह भरे रहे और रोजाना पर्यटकों का आगमन जारी है। खलिया टॉप में माइनस 5 डिग्री सेल्सियस में नववर्ष के जश्न का प्रमुख केंद्र बना, जहां करीब 110 लोगों ने नए साल का स्वागत किया। हालांकि क्षेत्र में अभी बर्फबारी नहीं हुई है, इसके बावजूद खलिया की ऊंचाइयों से हिमालयी दृश्यों का आनंद लेने बड़ी संख्या में लोग पहुंचे।

    धारचूला और दारमा घाटी क्षेत्र में भी पंचाचुली दर्शन के लिए श्रद्धालुओं और पर्यटकों की आवाजाही बनी रही। दारमा क्षेत्र के गांवों में सभी होमस्टे पूर्ण रूप से भरे रहे, वहीं धारचूला में भी ठहरने की व्यवस्थाएं लगभग पूरी तरह पैक रहीं। धार्मिक आस्था और पर्यटन गतिविधियों के इस संगम से जनपद में नववर्ष का माहौल खासा जीवंत नजर आया।

    गणाईगंगोली क्षेत्र के टुपरौली स्थित नव दुर्गा मंदिर में थर्टी फर्स्ट ओर नववर्ष के प्रथम दिन भारी संख्या में पर्यटक पहुंचे ओर रात को भजन कीर्तन हुए । मंदिर में हल्द्वानी, अल्मोड़ा, नैनीताल, पिथौरागढ़ और रुद्रपर के पर्यटक शामिल रहे। जिला मुख्यालय के मां उल्का देवी मंदिर, शिवमंदिर घंटाकरण, पुराना बाजार सहित अन्य मंदिरों में नववर्ष के पहले दिन लोगों में पूजा अर्चना की।

    खलिया टॉप में माइनस 5 डिग्री सेल्सियस में नववर्ष के जश्न का प्रमुख केंद्र बना।