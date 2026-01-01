Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    Uttarakhand New Year: देहरादून में नए साल के जश्न के लिए 608 वन-डे बार तैयार, आबकारी विभाग की होगी पैनी नजर

    By Suman Semwal Edited By: Vivek Shukla
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 09:23 AM (IST)

    उत्तराखंड आबकारी विभाग ने नववर्ष 2026 के जश्न के लिए प्रदेशभर में 608 वन डे बार लाइसेंस जारी किए हैं। हालांकि, विभाग ने नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार् ...और पढ़ें

    Hero Image

    तस्वीर का इस्तेमाल प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है। जागरण

    जागरण संवाददाता, देहरादून। नववर्ष 2026 के जश्न को लेकर एक तरफ आबकारी विभाग ने दिल खोलकर वन डे बार के लाइसेंस जारी किए हैं, वहीं जश्न की आड़ में नियमों से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध सख्ती से निपटने की तैयारी भी कर ली है। नव वर्ष की पूर्व संध्या से ही विभाग ने पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। आबकारी आयुक्त अनुराधा ने स्पष्ट किया है कि कानून व्यवस्था, शांति और सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    बेशक नव वर्ष के जश्न के लिए प्रदेशभर में 608 वन डे (एक दिवसीय) बार लाइसेंस जारी किए हैं। लेकिन, इसी के तहत बार संचालन के लिए सख्त शर्तें लागू की गई हैं। सभी लाइसेंस धारकों को निर्देश दिए गए हैं कि डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव (शराब पीकर वाहन न चलाएं) का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाए। हिदायत दी गई है कि नियमों के उल्लंघन, अवैध रूप से शराब परोसने या शांति भंग होने की स्थिति में आयोजकों और उपभोक्ताओं दोनों के विरुद्ध अर्थदंड के साथ मुकदमा दर्ज किया जाएगा।

    अग्नि सुरक्षा और पार्किंग अनिवार्य
    सभी बार और मदिरा दुकानों में अग्नि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम अनिवार्य किए गए हैं, जिसकी पूरी जिम्मेदारी लाइसेंसधारक की होगी। इसके साथ ही पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था न होने पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है, ताकि यातायात व्यवस्था बाधित न हो।

    देर रात तक गश्त, ओवररेटिंग पर शिकंजा
    आबकारी आयुक्त पाल ने कहा कि नववर्ष की रात शांति बनाए रखने के लिए आबकारी स्टाफ देर रात तक गश्त करेगा। शराब की दुकानों पर ओवररेटिंग की शिकायतों को लेकर प्रदेशभर में विशेष औचक निरीक्षण अभियान चलाया जा रहा है।

    मसूरी और नैनीताल के प्रवेश स्थलों पर कड़ी नाकेबंदी
    अवैध शराब की तस्करी रोकने के लिए देहरादून-मसूरी और नैनीताल के प्रवेश द्वारों सहित सभी अंतरराज्यीय व अंतरराष्ट्रीय आबकारी चेक पोस्टों पर लगातार चेकिंग अभियान जारी है। कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के संयुक्त व सहायक आबकारी आयुक्तों को विशेष प्रवर्तन कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं।

    यह भी पढ़ें- उत्तराखंड में हर जिले में खुलेंगे गुरुकुल विद्यालय, 6000 से अधिक पदों पर होगी भर्ती



    नकली शराब पर होगी सख्त कार्रवाई
    आबकारी आयुक्त ने दो टूक कहा कि वैध शराब की आड़ में बिक रही नकली और अवैध शराब पर जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई गई है। देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, लक्सर, रामनगर, हल्द्वानी, काशीपुर और रुद्रपुर में बाहरी राज्यों से लाई जा रही शराब के खिलाफ विशेष अभियान तेज कर दिया गया है। आबकारी विभाग का दावा है कि इन सख्त कदमों से न केवल शराब तस्करी पर प्रभावी अंकुश लगेगा, बल्कि राजस्व और जनस्वास्थ्य दोनों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी।

    हरिद्वार में अंतरराष्ट्रीय बाटलिंग प्लांट तैयार, रोजगार के साथ तस्करी पर होगा अंकुश
    इस बीच आबकारी विभाग ने जानकारी दी है कि हरिद्वार में मैसर्स राजस्थान लिकर प्राइवेट लिमिटेड द्वारा स्थापित अंतरराष्ट्रीय स्तर का बाटलिंग प्लांट तैयार हो चुका है, जो शीघ्र ही उत्पादन शुरू करेगा।