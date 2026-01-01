New Year 2026: मां पूर्णागिरि धाम में अब तक 30 हजार श्रद्धालु कर चुके दर्शन, सिलसिला जारी
चंपावत के मां पूर्णागिरि धाम में थर्टी-फर्स्ट और नववर्ष के पहले दिन 30 हजार से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। देर रात तक यह संख्या 50 हजार पहुंचने ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, चंपावत। थर्टी-फर्स्ट और नववर्ष के पहले दिन मां पूर्णागिरि धाम में उम्मीद के मुताबिक भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। बुधवार सुबह से लेकर अब तक 30 हजार से अधिक श्रद्धालु मां के दर्शन कर चुके हैं। आज रात 10 बजे तक दर्शनों के लिए मंदिर के कपाट खुले रहेंगे। देर रात तक 50 हजार श्रद्धालुओं के दर्शन करने का अनुमान है। प्रशासन ने मेले में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा के लिए व्यापक तैयारियां की हैं।
टनकपुर के एसडीएम आकाश जोशी ने बताया कि पूर्णागिरि धाम में श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला 31 जनवरी की तड़के चार बजे से शुरू हो गया था। उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। बूम चौकी, ठूलीगाड़, भैरव मंदिर, काली मंदिर में पर्याप्त संख्या में पुलिस तैनात की गई है। वाहनों के पार्किंग की भी पर्याप्त व्यवस्था भी की गई है।
परिवहन विभाग टैक्सी संचालन पर नजर रखे हुए है। ज्यादा किराया वसूलने वाले टैक्सी चालकों के विरूद्ध सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि बिजली, पेयजल और अन्य जरूरी व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद हैं। उपरीक्षक जितेंद्र बिष्ट ने बताया कि मुख्य मंदिर में भारी भीड़ होने पर यात्रियों को कतार में लगाकर दर्शन करवाए जा रहे हैं।
गुरुवार को सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मनोज बगोरिया ने भैरव मंदिर पहुंचकर यातायात व्यवस्था का जायजा लिया। मां पूर्णागिरि मंदिर समिति के अध्यक्ष पंडित किशन तिवारी ने बताया कि बुधवार की सुबह से अब तक 30 हजार से कुछ अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। बताया कि मंदिर के कपाट गुरुवार रात 10 बजे तक खुले रहेंगे। मंदिर समिति की ओर से भी साफ सफाई सहित अन्य व्यवस्थाएं की गई हैं। समाचार लिखे जाने तक श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए आने का सिलसिला जारी था।
