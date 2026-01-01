Language
    मसूरी में आतिशबाजी के साथ पर्यटकों ने किया नए साल का स्वागत, घड़ी में 12 बजते ही सभी बोले- हैप्पी न्यू ईयर

    By Surat Singh Rawat Edited By: Sachin Sharma
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 08:40 AM (IST)

    मसूरी में पर्यटकों ने आतिशबाजी और डीजे पार्टियों के साथ नए साल 2026 का जोरदार स्वागत किया। माल रोड पर भारी भीड़ देखी गई, और अधिकांश होटल 80% तक भरे रह ...और पढ़ें

    ओल्ड मसूरी रोड पर स्थित द शाहंशाही एडवेंचर पार्क और वेलनेस रिसॉर्ट में नया साल मनाते लोग

    संवाद सहयोगी, जागरण, देहरादून। साल 2025 को अलविदा कहने और नये साल 2026 का स्वागत करने के लिए मसूरी पहुंचे पर्यटकों में काफी उत्साह दिखा। शाम ढलने के बाद से माल रोड पर पर्यटकों की काफी चहल-पहल रही। रात 12 बजते ही पर्यटकों ने आतिशबाजी के साथ नए साल का स्वागत किया। कई होटलों में डीजे के धुनों पर पर्यटकों ने नाचते-गाते हुए जश्न मनाया। मसूरी के 80 फीसदी होटल पर्यटक से फुल रहे।

    मसूरी में नए साल पर पर्यटकों के स्वागत के लिए मध्यम और बड़े स्टार होटलों में मनोरंजन के विशेष इंतजाम किए गए। संगीत की मधुर धुनों के बीच पर्यटकों ने नृत्य कर नए साल का जश्न मनाया।

    होटलों में बार भी सजाए गए और जोड़ियों के लिए विशेष पैकेज उपलब्ध कराए गए। मध्य रात्रि तक पर्यटकों ने मालरोड पर जश्न मनाया। जैसे ही घड़ी ने मध्य रात्रि का समय दिखाया, मालरोड पर आतिशबाजी के साथ लोगों ने एक-दूसरे को नए साल की बधाइयां दीं और नाचते हुए धूमधाम से जश्न मनाया।

    सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल ने किया फ्लैग मार्च

    नए साल का जश्न मनाने आए पर्यटकों के साथ कोई अभद्रता न हो, इसके लिए पुलिस मुस्तैद रही। हर चौक-चौराहे पर पुलिस के जवान तैनात रहे और पुलिस की गश्त भी मालरोड पर लगातार जारी रही।

    हुड़दंग रोकने और सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बल ने सीओ मसूरी मनोज असवाल के नेतृत्व में गांधी चौक से मालरोड होते हुए कुलड़ी के शहीद भगतसिंह चौक तक फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च में कोतवाल मसूरी दवेंद्र चौहान भी शामिल रहे।

    इस बार बर्फबारी न होने मायूस दिखे पर्यटक

    उत्तराखंड होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष संदीप साहनी ने बताया कि बुधवार शाम तक शहर के बड़े और स्टार होटलों में 70 से 80 प्रतिशत तक पर्यटक आक्युपेंसी दर्ज की गई, जबकि छोटे और मध्यम श्रेणी के होटलों और होम स्टे में पर्यटकों की आक्युपेंसी 50 से 60 प्रतिशत रही है। उनका कहना था कि बर्फबारी नहीं होने और सप्ताह के मध्य में नए साल का आना इसका एक कारण हो सकता है। बर्फबारी के आसार नजर नहीं आने से पर्यटक मायूस दिखे।